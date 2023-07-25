Постановлением президента Узбекистана от 20 июля создана Дирекция по строительству города «Новый Ташкент» при Кабинете министров в форме государственного учреждения.

Основными задачами дирекции определены:

разработка и утверждение планов (мастер-планов), сетевых планов и адресных программ развития территории «Нового Ташкента» на основе практик, успешно апробированных в развитых странах, с привлечением ведущих зарубежных и отечественных проектных организаций;

сетевых планов и адресных программ развития территории «Нового Ташкента» на основе практик, успешно апробированных в развитых странах, с привлечением ведущих зарубежных и отечественных проектных организаций; проведение переговоров с инвесторами о реализации проектов в «Новом Ташкенте», отбор и заключение соглашений с потенциальными инвесторами с установлением инвестиционных и социальных обязательств, а также контроль за их исполнением;

с установлением инвестиционных и социальных обязательств, а также контроль за их исполнением; заключение договоров о соблюдении отдельных технических условий выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на территории, утверждённой дирекцией, а также ведение мониторинга их исполнения;

выполнение функции заказчика строительства объектов социальной сферы, инженерно-коммуникационных сетей и дорожно-транспортной инфраструктуры;

инженерно-коммуникационных сетей и дорожно-транспортной инфраструктуры; привлечение к работе по строительству современного жилья отечественных и зарубежных компаний, обладающих большим опытом, предоставление им обязательных указаний о применении современных методов, энергосберегающих технологий и строительных материалов;

эксплуатация в качестве единого оператора строящихся инженерно-коммуникационных сетей и дорожно-транспортной инфраструктуры и заключение с потребителями договоров на оказание услуг;

презентация и масштабная рекламная кампания в отечественных и зарубежных СМИ и интернете для привлечения к строительству потенциальных инвесторов, включая зарубежных.

Дирекции предоставлены права на самостоятельное определение и утверждение требований к документации по планированию развития территорий, требований к объектам, строящимся на земельных участках, при реализации этих участков, оказание услуг по коммунальному управлению, инвестиционной деятельности, маркетингу, оценке, геологоразведке, топографической съёмке, обследованию технического состояния зданий и сооружений.

Орган также сможет устанавливать требования соглашений о государственно-частном партнёрстве в качестве государственного партнёра и по согласованию с правительством определять тарифы на коммунальные услуги, оказываемые потребителям в «Новом Ташкенте».

Дирекция также получила право закупать, ввозить и использовать беспилотные летательные аппараты.

Директор дирекции будет заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (новая должность). Он или она будет назначаться и освобождаться от должности президентом.

Кроме того, создаётся координационный совет по строительству «Нового Ташкента», состоящий из 24 должностных лиц во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым (хоким Ташкента Шавкат Умурзаков — заместитель председателя).

Совет будет координировать работу и определять задача министерств и ведомств, местных хокимиятов, хозобъединений, банков и дирекции, рассматривать проектные предложения инвесторов и утверждать генплан «Нового Ташкента» и вносить в него изменения, а также рассматривать вопросы поэтапного освоения земельных участков и определять начальную стоимость земельных участков, выставляемых на аукцион.

Орган также сможет привлекать проектные и подрядные организации и других специалистов путём заключения прямых договоров.

Президент поручил благотворительному общественному фонду «Махалла» совместно с хокимиятом Ташкента до 1 сентября выделить дирекции 50 млн долларов в эквиваленте на безвозмездной основе для налаживания её деятельности за счёт спонсорских средств, аккумулированных на счету фонда «Махалла». Фонд является негосударственной некоммерческой организацией, основной целью которого определены поддержка и содействие деятельности сходов граждан и населения, нуждающегося в социальной защите.

На счету у дирекции также будут собираться деньги, поступившие от реализации или аренды земельных участков через аукцион, отчисления от стоимости объектов, в том числе отчисления от инвесторов на работы по строительству объектов, доходы от реализации проектов ГЧП, благотворительные пожертвования юридических и физических лиц, в том числе нерезидентов, гранты и иные не запрещённые законом средства.

Средства на счету будут использоваться для финансирования работ, связанных с проектированием и строительством социально значимых объектов, инфраструктуры, работ по строительству «Нового Ташкента», на зарплаты работников, ремонт зданий дирекции.

Министерству инвестиций, промышленности и торговли до 1 апреля 2024 года поручено привлечь международные кредиты и средства инвесторов на основе ГЧП на строительство автодорог, сетей питьевого водоснабжения, канализации, электроэнергии, природного газа и связи.

Для строительства социальных объектов в «Новом Ташкенте» планируется выделять деньги из республиканского бюджета.

Согласно постановлению, дирекция, инвесторы, генеральные проектные и генеральные подрядные организации освобождены до 1 января 2027 года от уплаты таможенной пошлины при импорте не производимой в стране строй техники, оборудований, комплектующих и запчастей в рамках строительства «Нового Ташкента».

«Газета.uz» ранее подробно рассказывала о проекте генерального плана Ташкента, который включает в себя строительство умного города «Новый Ташкент» к востоку от столицы между реками Чирчик и Карасу. Он займёт площадь в 20 тысяч га и будет рассчитан на проживание 500 тысяч человек. Однако до 2045 года планируется застроить лишь 6000 га. Исходя из этих расчётов разработаны перспективные районы развития и застройки, а также схемы основных дорог, связывающих столицу с новым городом. Президент дал старт строительству «Нового Ташкента» 18 марта.