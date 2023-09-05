Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 сентября ознакомился с проектом генерального плана города Новый Ташкент, сообщила пресс-служба главы государства.

Новый город возводится по инициативе президента за пределами столицы «на основе современных достижений архитектуры», говорится в сообщении.

Сегодня в Ташкенте проживают и работают почти 5 миллионов человек. Строится много нового жилья и других объектов, увеличивается нагрузка на инфраструктуру. Есть потребность в строительстве 20 тысяч квартир, более 40 школ, детсадов и поликлиник ежегодно. С учётом нынешних темпов урбанизации в ближайшие годы население столицы будет расти, сообщает пресс-служба.

В марте Шавкат Мирзиёев заложил капсулу на месте строительства Нового Ташкента. 20 июля он подписал постановление о мерах по строительству нового города. Образованы координационный совет во главе с премьер-министром и дирекция по строительству города. Введена должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ответственного за проект.

Для реализации проекта отведено 19,7 тысячи га в Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах Ташкентской области. На первом этапе на площади 2500 га планируется построить жилье и объекты инфраструктуры для 100 тысяч жителей. Дирекция привлекла ведущие зарубежные компании, с участием которых разрабатываются генеральный план, отраслевые планы и целевые программы.

Презентацию проекта генплана в институте «ТошкентбошпланЛИТИ» провёл замминистра строительства — директор дирекции по строительству Нового Ташкента Давронжон Адилов.





Особое внимание в проекте уделено «экологичности, комфорту и энергоэффективности, обеспечению гармонии активной экономической и социальной жизнедеятельности, рациональному соединению транспортных коммуникаций со столицей», говорится в сообщении.

Предусматривается, что Новый Ташкент будет «умным» и «городом-садом». В административном центре расположатся государственные ведомства, Университет Нового Узбекистана, библиотека, исторический музей, дворцы культуры. Будут также созданы деловой и инновационный кварталы, кластеры образования, медицины и туризма.

На территории площадью 420 га будут созданы центральный парк, искусственные каналы и озера между кварталами, аллеи вдоль рек Чирчик и Карасу, а также условия для отдыха людей. Здесь же стартует проект «Зелёный пояс Ташкента».

Проекты компонентов города разрабатываются 20 компаниями из Сингапура, Великобритании, Китая, Германии, Турции, Нидерландов, Южной Кореи и ОАЭ.

«За 32 года нашей независимости мы впервые строим такой город, привлекаем к этому передовые компании. Однако соответствуют ли наши сферы, стандарты? — поставил вопрос Шавкат Мирзиёев. — Они должны быть гармоничны современным проектам. Именно поэтому уже сейчас необходимо совершенствовать законы и стандарты в строительстве, энергетике, ирригации, транспорте и всех смежных областях в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами».





Президент поручил завершить до конца года детализированное проектирование, определить проектировщиков и строительные организации по объектам первого этапа проекта.

«Этот город должен служить нашему народу сотни лет. Люди должны быть на первом месте, необходимо учесть и будущее строительство. Если первый этап будет реализован в совершенстве, это будет ориентиром», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул необходимость заранее продумать вопросы эксплуатации будущих зданий и инфраструктуры и подготовки соответствующих специалистов.