Президент Шавкат Мирзиёев 18 октября посетил проектную организацию «ТашкентбошпланЛИТИ», где ознакомился с проектом генерального плана Ташкента до 2045 года, сообщила пресс-служба главы государства.

«Ташкент — наша прекрасная столица, крупнейший город нашей страны. За пять лет мы создали условия для инвестиций и предпринимателей, были построены новые дома, современные объекты. Теперь необходимо думать о будущем и четко определить стратегию, иначе через 10 лет жизнь в городе усложнится. Инфраструктура не выдержит дополнительной нагрузки. Отныне у нас нет права на ошибку. Если мы не сделаем проект, смотрящий на 50 лет вперед, учитывающий все удобства для народа, город останется без архитектуры, без экономики, без экологии», — заявил президент.

Сегодня территория Ташкента составляет 43 тысячи га, население приближается к 3 миллионам человек, говорилось на презентации. Увеличилась нагрузка на инфраструктуру, неуклонно растет количество транспорта, трафик на улицах становится все более сложным, пыль и дым негативно влияют на окружающую среду. Отметив эти факторы, президент поставил задачу сохранить архитектурный облик столицы и вынести будущие стройки за пределы города.

Над проектом генплана в «ТошкентбошпланЛИТИ» в течение двух лет работали иностранные и местные проектировщики. Были проанализированы динамика роста населения, состояние транспортных и инженерных коммуникаций, изменения климата, на основе этого разработана стратегия развития транспортных узлов и населенных пунктов, говорится в сообщении.

Прежде всего планируется оцифровать кадастр Ташкента и сделать публичной информацию о категориях земель. Пользователи, в том числе желающие открыть бизнес, смогут узнать через интернет, к какой категории относится тот или иной участок.

Для решения проблемы пробок на улицах планируется усовершенствовать систему общественного транспорта. Наличие остановки в радиусе не менее 15 минут пешего хода от дома станет обязательным, говорится в сообщении. На окраинах города по принципу park and ride будут организованы парковки рядом с остановками общественного транспорта.

Планируется установить социальные требования к зданиям. Например, если где-то в городе планируется построить многоэтажное здание, в зависимости от его типа будут определены нормативы по наличию школы, детского сада, пунктов бытового обслуживания, парковочных мест, а также по площади, подлежащей озеленению.

В проект генерального плана города Ташкента до 2045 года интегрирована концепция «Новый Ташкент». Этот новый город будет построен к востоку от столицы, между реками Чирчик и Карасу. Он будет рассчитан на проживание 500 тысяч человек. Исходя из этого разработаны перспективные районы развития и застройки, схемы основных дорог, связывающих столицу с новым городом. На первом этапе планируется застроить 6000 га.

«На сегодняшний день в городе Ташкенте осталось 7000 га зеленых зон. Исходя из инициированного президентом общенационального проекта „Яшил макон“ в проекте генплана предусмотрены создание „зеленого пояса“ вокруг большой кольцевой дороги, организация тематических парков вдоль каналов, протекающих через город. В целом планируется довести площадь зеленых территорий до 25 тысяч га», — говорится в сообщении.

«Нашу стратегию развития города одобрили и авторитетные мировые эксперты. Теперь по каждой локации необходимо узнать мнение людей, строить с умом и качественно. Новый город должен быть достойным нашего народа, соответствующим нашему климату, современным», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент указал на необходимость привлечения к проекту молодых специалистов, повышения их опыта, сбалансированного развития архитектурного облика районов и городов. Поручено открыть с этой целью центров проектирования в Самарканде, Бухаре, Коканде, Намангане и других городах.

Состоялась также презентация проектов по реконструкции Государственного музея прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана и модернизации архитектурного облика административного центра Денауского района Сурхандарьинской области.

Фото



