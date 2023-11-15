В Узбекистане планируется изменить наказание за незаконное использование дронов. Об этом стало известно на заседании фракции Народно-демократической партии в Законодательной палате Олий Мажлиса.

Фото: Законодательная палата.

Депутаты фракции в первом чтении рассмотрели законопроект о поправках в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административной ответственности (КоАО) «в связи с либерализацией ответственности за отдельные категории уголовных деяний».

В 2015 году в стране был введён полный запрет на ввоз и использование беспилотников. С мая 2018 года был разрешён временный ввоз беспилотников, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале Узбекистана зарубежными творческими группами.

С 2019 года установлена уголовная ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов — статья 244−4 Уголовного кодекса (кроме транзита с обязательным декларированием).

«Хотя строго определены наказания в случае нарушения этих требований, количество преступлений из года в год увеличивается. Исходя из этого, инициаторы закона предлагают ужесточить ответственность», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В Кодекс об административной ответственности планируется включить норму, предусматривающую административную ответственность за незаконный ввоз, передачу, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей. Также в предусмотренные санкции Уголовного кодекса предлагается добавить альтернативные штрафы, исправительные работы, ограничение свободы (сейчас предусматривается только лишение свободы до трёх лет, а если эти действия повлекли причинение травмы — до 5 лет, смерть человека — до 8 лет, человеческие жертвы или катастрофу — до 10 лет).

Члены фракции отметили, что дроны незаконно ввозят граждане, которые не знают требований законодательства. Речь про тех, кто вернулся в Узбекистан после длительного проживания за границей, или иностранных гражданах, впервые посещающих республику.

«Исходя из этого, отмечено, что нормы, определённые в законодательстве, должны быть выражены в понятной для населения форме, а также целесообразно усилить разъяснительную работу. После бурных обсуждений на заседании законопроект одобрен членами фракции», — говорится в сообщении.

Смягчение наказания было предусмотрено госпрограммой на 2023 год. В частности, планировалось ввести административную ответственность за первое нарушение и предусмотреть альтернативные виды наказания за уголовное преступление.

В мае 2020 года видеооператор, намеревавшийся использовать дрон для съёмки клипа в Андижане, был осуждён на три года условно с испытательным сроком в один год. Бывший депутат Расул Кушербаев назвал это «преступлением года» и заявил о необходимости вывести данное правонарушение из уголовного законодательства.

В феврале 2022 года российский тревел-блогер Максим Лымарь был задержан при вылете из Бухары в Новосибирск из-за обнаружения у него квадрокоптера.

В июне прошлого года туристка из России Полина Ермакова была задержана в Ташкенте за ввоз дрона спустя несколько дней после пересечения границы. Суд оправдал её, дрон у неё изъяли.

Авиаинженеры Нуриддин Абдужабаров и Кадамбай Сайтов в статье для «Газеты.uz» анализировали, позволяет ли регулирование ввоза и использования дронов в Узбекистане развивать эту отрасль.