Наказание за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников планируется смягчить. Это предусмотрено государственной программой Узбекистана на 2023 год, опубликованной для общественного обсуждения.

С мая 2019 года в стране предусмотрена уголовная ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов — статья 244−4 Уголовного кодекса (кроме транзита с обязательным декларированием).

Госпрограммой предусмотрено введение административной ответственности за нарушение этой статьи в первый раз и изменение наказания, предусмотренного в настоящее время в Уголовном кодексе.

Законопроект планируется разработать и принять до конца 2023 года.

С 1 января 2015 года в Узбекистане был введён полный запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотников. Их использование разрешено только отдельным юридическим лицам, имеющим разрешение.

С мая 2018 года был разрешён временный ввоз беспилотников, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале Узбекистана зарубежными творческими группами.

В мае 2020 года видеооператор, намеревавшийся использовать дрон для съёмки клипа в Андижане, был осуждён на три года условно с испытательным сроком в один год. Бывший депутат Расул Кушербаев назвал это «преступлением года» и заявил о необходимости вывести данное правонарушение из уголовного законодательства.

В феврале 2022 года российский тревел-блогер Максим Лымарь был задержан при вылете из Бухары в Новосибирск из-за обнаружения у него квадрокоптера.

В июне прошлого года туристка из России Полина Ермакова была задержана в Ташкенте за ввоз дрона спустя несколько дней после пересечения границы. Суд оправдал её, дрон у неё изъяли.

Авиаинженеры Нуриддин Абдужабаров и Кадамбай Сайтов в статье для «Газеты.uz» анализировали, позволяет ли регулирование ввоза и использования дронов в Узбекистане развивать эту отрасль.