Гражданка России Полина Ермакова была задержана в Узбекистане после ввоза дрона. Её грозит до трёх лет лишения свободы. Об этом туристка сообщила на своей странице в Instagram.

Россиянка в беседе с «Газетой.uz» рассказала, что после путешествия по Кыргызстану она решила отправиться в Узбекистан, и 15 мая перешла границу между странами.

«Когда проходила границу, я дала свой паспорт, поставили штамп о въезде. После этого вы проходите металлоискатель, где ваша сумку просвечивается и видно всё, что вы ввозите. Пограничник у меня спросил: „У тебя там дрон?“. Я говорю: „Да, дрон. Можно идти?“. Он говорит, что можно», — отметила она.

Полина Ермакова признала, что ей было необходимо просмотреть правила ввоза дрона в Узбекистан перед въездом, но её «очень сильно удивило поведение пограничников».

«[Пограничник] увидел дрон. Он никуда не прятался, он лежал в сумке. И мне не очень понятно, почему не на границе Узбекистана, но в самом Ташкенте начались проблемы. 17 мая я собиралась поехать в Бухару на поезде из Ташкента. Поезд был вечером, приехала на вокзал примерно в 21:30. Меня остановили сотрудники транспортной милиции. Я так же проходила через металлоискатель, где просвечивали сумки. После чего меня сопроводили в отделение милиции, где все и началось», — рассказала она.

По словам туристки, в отношении неё завели уголовное дело по статье 244−4 Уголовного кодекса (незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов), которая предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.





Россиянка сообщила, что при оформлении акта об изъятии летательного аппарата она не получила копии документов.

«К сожалению, мне ничего не предоставили. Со мной сидел человек в форме, особенно настойчивый. Он перефотографировал мой паспорт и перевертел его в руках абсолютно. Нашел штамп из Египта, где я была в 2014-м. Откуда-то он нашел штамп из Израиля, хотя я там не была. Он мне говорил, что я террористка, наркоманка, сидеть мне долго», — утверждает она.

Полина Ермакова пыталась узнать имя и фамилию этого сотрудника органов внутренних дел, но, по её словам, на дознании следователь сказал, что «своих сдавать не будет».

Россиянка сообщила, что не получила помощи от посольства России в Ташкенте.

«К сожалению, посольство России не очень себя показало, может быть, профессионально. Возможно, я наивно ожидала от них чего-то большего. Мы позвонили в ту же ночь в посольство, где сказали, что „время — ночь, рабочий день закончен, звоните в среду“. В среду я с самого утра позвонила. Меня попросили написать письмо. Я написала. Они мне позвонили в пятницу. Там флегматичный мужчина мне сказал, что нет никаких рычагов воздействия, разбирайтесь самостоятельно, и отправил на сайт искать адвоката. На этом всё», — сказала женщина.

Российское издание в Красноярске ngs24.ru выпустило статью про этот инцидент и получило комментарий от российского посольства в Ташкенте. Там историю Полины Ермаковой подтвердили и рассказали, что это не первый подобный случай.

«Да, мы в курсе этой ситуации, посольство с ней на связи. Более того, направили ноту в Министерство иностранных дел Узбекистана с просьбой побыстрее разобраться в этом деле и объяснить непоследовательность действий пограничников. Никто не оспаривает, что закон она нарушила», — объяснили в посольстве.

Пресс-секретарь посольства отметил изданию, что представительство страны не может выступать в таких вопросах в качестве адвоката, поэтому Полине Ермаковой и порекомендовали посмотреть список защитников на сайте.

«Долго не было от нее заявления в посольство с просьбой разобраться. Сразу началось распространение через соцсети. Но посольство же не может без обращения заявителя писать ноту в МИД. Мы, конечно, стараемся мониторить соцсети, СМИ. У нее в соцсетях был лонгрид, что мы молчим, и это действительно так, потому что не было обращения. Может быть, ей помощь и не нужна была», — рассказали в посольстве.





Россиянка сообщила, что она направляла письмо в посольство на следующий день после инцидента, и предоставила копию электронного письма.

«Посольство, к сожалению, сказало, что я к ним не обращалась, а они видели мой пост в Instagram. Так как они [якобы] не получали никакого письменного электронного обращения, поэтому они не имели права связываться. Это неправда. Им в первый же день был звонок, и далее все обращения в электронной форме», — сказала она.

Полина Ермакова сообщила, что уголовное дело на стадии завершения.

«Я надеюсь, что сегодня закончится суд, и, в общем, все. Я думаю, что будет первое и последнее заседании», — отметила россиянка.

Туристка также посетовала, что местные адвокаты «сами не владеют никакой информацией».

«Я созванивалась с несколькими адвокатами. Один адвокат говорит мне, что, наверное, я переходила границу в неположенном месте. Я говорю, что в положенном, я могу даже штамп показать. Она спрашивает: „Вы уверены?“ Я уверена. „А вы, возможно, дрон прятали?“ Нет, он лежал в рюкзаке. „Вы уверены?“. Уверена. И такого много. К сожалению, адвокаты сами не знают, что с этим делать», — заявила она.

Полина Ермакова была в 59 странах, включая США, страны Южной Америки, Китай, Южную Корею, Японию, где она не сталкивалась с проблемами, поскольку там «есть четкая регуляция по поводу использования дрона».

«Например, дрон в какой-либо стране нелегален. Вы отмечаете все, что вам необходимо, в декларационной форме. Например, Новая Зеландия предоставляет огромную декларационную форму, где вы можете задекларировать все вещи, начиная от оборудования для походов и заканчивая продуктами животного производства в этой самой декларации. А после уже там на границе таможенник решает: вы платите штраф или вы оставляете, либо вы беспрепятственно это провозите. Тем не менее, государство точно знает, что вы ввозите, как вы ввозите и так далее», — рассказала она.





Гражданка России указала, что в Узбекистане не было таких декларационных форм, а сотрудник таможенного органа не сделал никаких замечаний.

«В этой ситуации хотелось бы, чтобы узбекское правительство в большей степени туристам, таким, может быть, бестолковым, как я, помогло. Лично знакома с четырьмя российскими ребятами, еще с несколькими ребятами из других стран, которые попали ровно в такую же ситуацию. История просто один в один», — заявила она.

У туристки был дрон модели DJI Mavic Air 2. Журналист и блогер Никита Макаренко, комментируя инцидент, отметил, что «вся это глупость с запретом дронов от лени и нежелания работать».

«Как делается в нормальных странах — ведомства обращаются в компанию DJI, и они в своей программе закрывают красным те зоны, где вы не хотите, чтобы дрон летал. Все, его теоретически даже невозможно поднять в „красной зоне“. Он не взлетает там. Все пилоты это понимают. Для спокойствия можно запретить ввозить дроны других производителей. Все равно 99% используют только DJI», — написал он.

В компании DJI создали зоны No-fly для регулировки полетов дронов в оживленной местности. Сделано это с целью, чтобы квадрокоптеры не мешали работе госучреждений и аэропортов.

«Есть такие случаи, когда компания DJI помогает в этом. Любой человек, который пользуется дроном, знает прекрасно, что на границах нельзя снимать военные объекты. С этим нет проблем. Всем знакомо. Я в принципе не запускала дрон в Узбекистане. Проблема в том, что позволяют заехать [с дроном], а дальше начинаются интересные дела», — сказала Полина Ермакова.

Россиянка написала в Instagram, что её адвокат успокаивает, отмечая, что «есть в законе послабления, которые позволят прекратить уголовное преследование до суда или в самом суде».

«Очень надеюсь на это. Сотрудники милиции говорят, что все ОК и, кроме претензий за дрон, у них на меня ничего нет. Но верю этому слабо. Переживаю, что в суде начнутся сюрпризы. Пока очень страшно от неизвестности. Страшно, что молчит посольство РФ. Страшно, что я в чужой стране одна», — заявила Полина Ермакова.

«Газете.uz» не удалось получить комментарий в МВД. Редакция также направила запрос в Государственный таможенный комитет.

Напомним, в феврале российский тревел-блогер Максим Лымарь был задержан при вылете из Бухары в Новосибирск из-за обнаружения у него квадрокоптера. В итоге его освободили.

Ситуация с дронами в Узбекистане

С 2015 года решением правительства введены ограничения на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов, за исключением случаев ввоза и использования их Государственным унитарным предприятием «Геоинновационный центр» при Госкомземгеодезкадастре и предусмотренных отдельными решениями Кабинета Министров. В 2017 году президент Шавкат Мирзиёев поручил уделить особое внимание освоению производства дронов, организовав в этих целях совместное предприятие, и подготовить кадры.

В мае 2018 года года был разрешён временный ввоз беспилотников, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале Узбекистана зарубежными творческими группами по ходатайству Государственного комитета по развитию туризма, Министерства культуры и Национального агентства «Узбеккино».

Принятым в мае 2019 года законом внесены изменения в Уголовный кодекс, где ужесточена ответственность за незаконный ввоз и эксплуатацию беспилотников.

В мае 2020 года видеооператор, намеревавшийся использовать дрон для съёмки клипа в Андижане, осуждён на три года условно с испытательным сроком в один год. Депутат Расул Кушербаев саркастически назвал это «преступлением года» и заявил о необходимости вывести данное правонарушение из уголовного законодательства.

Авиаинженеры Нуриддин Абдужабаров и Кадамбай Сайтов в своей статье для «Газеты.uz» проанализировали, позволяет ли регулирование ввоза и использования дронов в Узбекистане развивать эту отрасль.