Российский тревел-блогер Максим Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары 2 февраля за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобожден из-под домашнего ареста, сообщила пресс-служба посольства России в Узбекистане.

По данным дипломатической миссии, россиянин планирует вернуться в Новосибирск 9 февраля.

В посольстве выразили признательность узбекской стороне «за оперативность в решении данного вопроса».

Как сообщалось ранее, квадрокоптер блогера, согласно надписи на его корпусе, весит 249 г. Согласно постановлению правительства Узбекистана от 31 августа 2016 года физические лица могут использовать без регистрации только «игрушечные» летательные аппараты — весом не более 250 г, без функции автономного управления полётом и навигации и не оборудованные фото- и видеоаппаратурой.

Максим Лымарь был помещён под домашний арест до окончания процедуры уточнения весогабаритных характеристик вывозимого им дрона.