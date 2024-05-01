Туркменистан полностью вытеснил Узбекистан с рынка тепличных помидоров Таджикистана. Об этом сообщает портал EastFruit, посвящённый рынку овощей, фруктов, ягод и орехов Восточной Европы и Центральной Азии.

По информации аналитиков портала, при отличном внешнем виде и современной упаковке туркменские помидоры являются «очень конкурентоспособными по цене».

Источник: EastFruit.



При этом, несмотря на проблемы с производством томатов и у таджикских тепличных комбинатов в текущем сезоне, цены на эти овощи находятся на рекордно низком уровне для этого периода года.

Средняя оптовая цена на уровне 1,46 доллара за 1 кг является рекордно низкой, и в ближайшее время можно ожидать дальнейшего снижения цен на эту продукцию, отмечают в EastFruit.

Источник: EastFruit.



Сегодня в Таджикистане, который импортирует большинство потребляемых тепличных помидоров, цены на них значительно ниже, чем в Узбекистане (1,9 доллара), являющимся пока что крупным экспортёром этих овощей.

Портал также указывает, что цены на тепличные помидоры в странах Центральной Азии на данный момент «не настолько уж низкие по сравнению с ценами в странах Восточной Европы, чтобы говорить о перспективах развития экспорта в этом направлении».

Источник: EastFruit.



В частности, оптовая цена на помидоры в Молдове (1,57 доллара), импортирующей основную массу продукции из Турции, сейчас ниже, чем в Узбекистане и близка к ценам в Таджикистане. Цены на тепличные помидоры в Польше (1,96) и Узбекистане (1,9) практически сравнялись.

По данным EastFruit, дальнейшее развитие энергосберегающих тепличных технологий позволяет странам с более холодным климатом сохранять сравнительно высокий уровень конкурентоспособности на этом рынке. При этом потребители в этих странах обычно готовы платить больше за свежесть и вкусовые качества тепличных овощей.





В декабре портал писал о проблемах тепличных хозяйств в Узбекистане, где оптовые цены на тепличные помидоры растут четвёртый год подряд и являются рекордно высокими за всю историю, а экспорт падает с 2020 года.

Одной из главных причин называется запрет на использование природного газа теплицами и принудительный переход на отопление углём, что «полностью изменило экономику тепличного бизнеса и резко снизило эффективность выращивания тепличных овощей». При этом Узбекистан обладает одними из крупнейших запасов газа в мире и до недавнего времени являлся крупным экспортёром газа.

В то же время Узбекистан начал импортировать газ, чтобы обеспечить потребности населения и предприятий страны. Ожидается, что тепличным хозяйства в будущем позволят вернуть возможность подключения к газоснабжению.

Ещё одна причина — высокий уровень закредитованности узбекских тепличных комбинатов с долгами в иностранной валюте, что на фоне девальвации национальной валюты часто приводило к невозможности обслуживания долга и фактическому банкротству производителей. Собственникам теплиц уже несколько раз продлевали выплаты кредитов. В последний раз, в августе прошлого года, президент продлил срок возврата займов на 2,2 трлн сумов для 1000 тепличных хозяйств.

Третья причина — резкий рост конкуренции на рынке, прежде всего со стороны Туркменистана, который уже пару лет вытесняет узбекистанских тепличников с их традиционных рынков сбыта. Помидоры из Туркменистана продаются и в Узбекистане по цене ниже местных. В Туркменистане, который является крупным экспортёром газа, тепличные комбинаты без проблем получают доступ к этому топливу по низкой цене, что привлекает в эту отрасль значительные инвестиции.

В феврале президент Шавкат Мирзиёев поручил пересмотреть механизм кредитования тепличных хозяйств. Ранее на создание теплиц выделялись кредиты на большие суммы. Глава Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов отмечал, что некоторые предприниматели использовали эти льготные займы (с льготным периодом) для строительства гостиниц, финансирования других бизнес-проектов или тратили на личные нужды, однако когда пришло время уплаты долгов, не все могли выполнить обязательства, поскольку не следили за теплицами и не работали над повышением их урожайности. На урожай также повлияли холода и проблемы с газом.