В последнее время в Узбекистане принят ряд решений, связанных с применение и использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В частности, с 2015 года решением правительства введены ограничения на ввоз, реализацию и использование БПЛА, за исключением случаев ввоза и использования беспилотных летательных аппаратов Государственным унитарным предприятием «Геоинновационный центр» при Госкомземгеодезкадастре и предусмотренных отдельными решениями Кабинета Министров. В 2017 году президент Шавкат Мирзиёев поручил уделить особое внимание освоению производства дронов, организовав в этих целях совместное предприятие, и подготовить кадры.

В мае прошлого года был разрешен временный ввоз беспилотников, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале Узбекистана зарубежными творческими группами по ходатайству Государственного комитета по развитию туризма, Министерства культуры и Национального агентства «Узбеккино».

Принятым недавно законом внесены изменения в Уголовный кодекс, где ужесточена ответственность за незаконный ввоз и эксплуатацию беспилотников.

Медиа нередко пишут о том, как БПЛА используются с нарушением воздушного движения, в деструктивных целях. Например, недавно была информация о том, что йеменскими хуситами с помощью дронов была произведена атака на нефтепроводы Саудовской Аравии, а ранее — о том, что международный аэропорт Гатвик (Великобритания) был закрыт из-за использования неизвестными лицами дронов вблизи него.

Все эти случаи призывают принимать обдуманные решения по ввозу и упорядочению эксплуатации БПЛА, однако чрезмерное ужесточение и ограничение может привести к отставанию нашей страны в этом перспективном направлении, связанном с научно-техническим прогрессом и внедрением инновационных решений во многих сферах жизнедеятельности.

Дроны в своем разнообразии

Согласно определению, одобренному Ассамблеей Международной организации гражданской авиации (ИКАО), «беспилотный летательный аппарат (дрон) представляет собой воздушное судно без пилота…, которое выполняет полет без командира воздушного судна на борту и либо полностью дистанционно управляется из другого места с земли, с борта другого воздушного судна, из космоса, либо запрограммировано и полностью автономно».

Беспилотные летательные аппараты трудно четко классифицировать, так как они имеют очень разные характеристики. Это разнообразие происходит от обилия компоновки, конфигураций и составных компонентов. Производители пока не ограничены никакими стандартами. В результате сегодня отсутствуют единые требования, установленные международными авиационными регуляторами, к тому, как беспилотник должен быть оснащен.

По компоновке и устройству беспилотники (дроны) подразделяются на следующие типы:

fixed wing — беспилотник c «самолетной» компоновкой, т. е. с фиксированным крылом, классическим взлетом (иногда с катапульты) и посадкой (иногда с ловлей на сетку или парашютированием) и силовой установкой, создающей тягу или имеющей воздушный винт. Ведущими производителями данного типа беспилотников являются США и Израиль;





rotary wing — беспилотник с вращающим крылом, по существу, это тот же вертолет, но более компактный и без пилота. Имеются модели данного беспилотника, разработанные японской компанией Yamaha, и некоторые другие модели, применяемые нефтегазовыми компаниями России для доставки грузов в условиях труднодоступности и Крайнего Севера;

multirotor — беспилотник, имеющий 4 и более роторных двигателя (квадрокоптер, октокоптер и т. п. ) с вертикальным взлетом и посадкой, который массово выпускается и применяется чаще по сравнению с первыми двумя типами.





В настоящее время беспилотники (дроны) могут применяться в следующих сферах:

мониторинг, патрулирование, инспектирование, слежение — использование правоохранительными органами наряду или в качестве альтернативы вертолетам, спасательными службами, экологического контроля за популяциями в животного мира, изучения тех или иных природных явлений, осмотра линий электропередач, нефте- и газопроводов;

— использование правоохранительными органами наряду или в качестве альтернативы вертолетам, спасательными службами, экологического контроля за популяциями в животного мира, изучения тех или иных природных явлений, осмотра линий электропередач, нефте- и газопроводов; подсчет урожайности, опыление посевов и другие агротехнические операции в сфере сельского хозяйства, которые в перспективе являются менее затратными и более эффективными;

в сфере сельского хозяйства, которые в перспективе являются менее затратными и более эффективными; в сфере картографии и геодезии — измерение и учет площадей, изучение с помощью навесной аппаратуры состояния почвы, ее засоленности и других необходимых параметров, геолокация недвижимости и других географических объектов;

— измерение и учет площадей, изучение с помощью навесной аппаратуры состояния почвы, ее засоленности и других необходимых параметров, геолокация недвижимости и других географических объектов; в сфере туризма и медиа — для панорамных съемок;

— для панорамных съемок; доставка грузов и посылок — для доставки грузов и посылок в труднодоступной среде. Например, могут применяться для доставки медикаментов при стихийных бедствиях либо в условиях, когда имеется риск использования классической авиации или же необходимо оптимизировать затраты на доставку грузов;

— для доставки грузов и посылок в труднодоступной среде. Например, могут применяться для доставки медикаментов при стихийных бедствиях либо в условиях, когда имеется риск использования классической авиации или же необходимо оптимизировать затраты на доставку грузов; в сфере образования и науки — для обучения операторов беспилотников, развитию научно-технического творчества, созданию студентами и молодыми учеными моделей дронов и изучению их применения для решения той или иной задачи.

Однако, наряду с экономической выгодой, экономией времени, материальных ресурсов и человеко-часов, использование БПЛА может причинить неудобства в сфере управления воздушным движением или же сохранения неприкосновенности стратегических объектов или защиты частной собственности (или жизни).

В разных странах вопросы, связанные с ввозом БПЛА, оформлением разрешительной или иной документации и их эксплуатация, регулируются нормативно-правовыми актами.

В Европейском союзе организацией EASA (European Aviation Safety Agency) приняты регулирующие документы «Notice of Proposed Amendment 2017−05 (A)» и «Notice of Proposed Amendment 2017−05 (B)», которыми утверждено внедрение нормативной базы для эксплуатации беспилотников (Introduction of a regulatory framework for the operation of drones).

Кроме того, EASA также принята нормативно-правовая база по применению беспилотных авиационных систем в европейской авиационной системе (Regulatory framework to accommodate unmanned aircraft systems in the European aviation system).

Данными документами беспилотники классифицированы по типу и весу, условиям регистрация и использования, требованиям к операторам и их обучению (сертификации). В частности, беспилотники гражданского назначения классифицированы по весу: меньше 250 гр, меньше 900 гр, меньше 4 кг и меньше 25 кг. Кроме того, указан возраст операторов (БПЛА весом до 250 гр без ограничений по возрасту оператора и регистрации), объем требуемых знаний авиационных правил и умений по управлению дронами.

В ЕС при использовании дронов весом до 900 гр необходима регистрация только оператора, возраст пользователя — начиная с 14 лет под руководством супервайзера. Эксплуатация беспилотников весом до 4 кг и до 25 кг подразумевает регистрацию как оператора (возрастом от 16 лет и старше под руководством супервайзера), так и самого самого дрона.

Хорошим примером может послужить публикация EASA наглядных буклетов или постеров с основными правилами, что можно и что нельзя, по каждой из категорий беспилотников (от С0 до С4).

В России ввоз дронов весом до 250 г возможен без регистрации. Регистрации подлежат беспилотники весом от 250 гр до 30 кг. Предполагается, что регистрация будет осуществляться онлайн и бесплатно, а владельцам БПЛА по почте будут высланы специальные радиочастотные (RFID) метки, которые должны будут крепиться на корпус дрона. При помощи данной метки дрон можно будет распознать на расстоянии до 300 м. На данный момент ФГУП «Защита ИнфоТранс» не производит постановку на учет беспилотных летательных аппаратов. В РФ для получения разрешения на полеты дронов весом свыше 250 гр есть своя процедура и ограничения по зонам полетов.

В Казахстане дроны весом до 1,5 кг можно ввозить без какой-либо регистрации (учета). Эксплуатация беспилотников регулируется соответствующими НПА и порядком, с которым можно ознакомиться на сайте Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Как и в РФ, для полетов дронов весом свыше 1,5 кг необходимо получить разрешение на осуществление полетов.

В США согласно правилам FAA (Federal Aviation Administratoin, Федеральное управление гражданской авиации США) дроны весом до 250 гр используются без регистрации. А модели весом от 250 гр до 25 кг можно зарегистрировать онлайн (оплата — 5 долларов за каждый экземпляр, сроком до 3-х лет). Возраст лица, производящего регистрацию, должен быть не менее 13 лет. После регистрации владельцу выдается специальный стикер, который необходимо наклеить на корпус беспилотника.

Во всех вышеперечисленных случаях беспилотники могут быть оборудованы фото- и видеокамерами.

Дроны у нас

В нашей стране вопросы ввоза, регистрации и эксплуатации беспилотников регулируются рядом нормативно-правовых актов. Наиболее важными из них являются Воздушный кодекс, Положение о порядке эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в гражданской и государственной авиации Республики Узбекистан и Основные правила полетов авиации в воздушном пространстве Республики Узбекистан. Этими документами определены требования к ввозу, регистрации и эксплуатации БПЛА для юридических и физических лиц.

В частности, в Положении о порядке эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в гражданской и государственной авиации Узбекистана дано следующее определение: «игрушечная модель воздушного судна — используемый для удовлетворения личных потребностей граждан летательный аппарат весом не более 250 грамм, не подпадающий под код ТН ВЭД 8802 20 000 0, без функции автономного управления полетом и навигации, не оборудованный фото- и видеоаппаратурой».





Исходя из этого, предполагается, что беспилотники весом меньше 250 гр могут ввозиться физическим лицами в качестве игрушек. Правда, все-таки необходимо объяснить пользователям, когда, где и как можно их использовать и по возможности провести краткосрочное обучение их эксплуатации.

В вышеуказанном положении определено, что все беспилотники, выходящие за рамки данного описания, должны проходить государственную регистрацию в уполномоченном органе и соответствовать следующим требованиям:

а) быть промышленного изготовления;

б) иметь паспорт завода-изготовителя или эквивалентный документ (сертификат качества, сертификат соответствия);

в) иметь максимальную взлетную массу не более 25 кг.

Там же дано определение оператора беспилотного летательного аппарата гражданской авиации: это должностное лицо заявителя (юрлица Узбекистана, которому отдельным решением Кабинета Министров разрешена эксплуатация БПЛА для выполнения ведомственных задач), непосредственно осуществляющее управление дроном.

Оператор БПЛА должен, в частности, иметь гражданство Узбекистана, достичь 18-летнего возраста, по состоянию здоровья быть годным к выполнению должностных обязанностей иметь специальную подготовку по эксплуатации и управлению БПЛА, основанную на рекомендациях производителя (поставщика) дрона, продемонстрировать уровень знаний и умений, позволяющий эксплуатировать его.

Отметим, что в настоящее время систематической подготовки, обучения (тренинга) или повышения квалификации с последующей сертификацией операторов БПЛА не наблюдается.

Для развития сферы применения БПЛА в различных отраслях экономики необходимо:

1) в список уполномоченных органов по ввозу и эксплуатации беспилотников внести ведомства, связанные с авиационной и космической отраслью, отраслевые учебные заведения по подготовке, переподготовке кадров и повышению их квалификации, а также отдельные подразделения ОСО «Ватанпарвар»;

2) глубже изучить возможности и сферы применения беспилотников в приоритетных сферах, перечисленных выше, с расчетом прогнозных показателей и ожидаемой выгоды от их применения и обеспечить их использование;

3) организовать сервисную сеть по техническому обслуживанию и ремонту эксплуатируемых в республике БПЛА;

4) локализация производства беспилотников, их адаптация под климатические и другие особенности региона и сфер применения;

5) создание сертифицированного учебного центра для подготовки операторов БПЛА, с последующей выдачей сертификатов;

6) разработка учебно-методической документации, учебных материалов и проведения практических занятий для слушателей курсов;

7) расширение международного сотрудничества с ведущими научными и образовательными центрами, развитие местной научной школы в этом направлении.





Применение беспилотников в повседневной жизни, автоматизация с их помощью производственных и операционных процессов, а также замена ими классического инструментария является насущным вопросом ближайшего времени. Чтобы не быть в роли «догоняющих» прогресс, необходимо обратить пристальное внимание на решение вышеуказанных вопросов с привлечением компетентных специалистов и изучением международного опыта.

