Андижанский городской суд по уголовным делам приговорил видеооператора А. А. к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Это следует из судебного решения, опубликованного на сайте Верховного суда.

Видеооператор был задержан сотрудниками УВД Андижанской области 29 января примерно в 13:00 при попытке использовать беспилотный аппарат Dji Phantom 4 Pro для съемок на территории сквера «Регистан».

Как говорится в решение суда, мужчина полностью признал вину и сообщил, что приобрел дрон осенью 2016 года для съемки свадебных мероприятий.

По словам подсудимого, 28 января с неизвестного номера ему позвонил мужчина, представившийся Хаётбеком, сообщил о желании снять клип для песни и попросил использовать для этого дрон. Оператор предупредил, что для съемок на территории сквера необходимо разрешение, а Хаётбек заявил, что получит необходимые для этого документы.

В назначенный день А. А. прибыл на место с помощниками. Хаётбек дал ему половину суммы (50 долларов) и попросил снять сквер с высоты минарета. Когда оператор собирался начать работу, его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Судья Камолдин Шахобутдинов на заседании 4 мая признал А. А. виновным по части 1 статьи 244−4 (незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов) Уголовного кодекса и приговорил к трем годам лишения свободы. По статьи 72 УК (условное осуждение) наказанием было заменено на условное с испытательным сроком на один год.

На А. А. возложена обязанность уведомлять органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных, об изменении места жительства, и периодически являться в эти органы для регистрации.

Если он в течение испытательного срока не выполнит возложенные на него судом обязанности либо допустит нарушения общественного порядка или трудовой дисциплины, повлекшие за собой применение мер административного взыскания или дисциплинарного воздействия, по представлению органа, осуществляющего контроль за его поведением, суд может вынести определение об отмене условного осуждения и исполнения наказания согласно приговору.

Дрон Dji Phantom 4 Pro стоимостью 9,5 млн сумов взыскан в доход государства через его продажу организации, у которой есть разрешение на использование беспилотных аппаратов.

«Преступление века»

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции Либерально-демократической партии Расул Кушербаев саркастически назвал правонарушение оператора «преступлением века». По его словам, в законодательстве Узбекистана все еще имеются случаи условного осуждения за «незначительные деяния».

«Не знаешь, смеяться или плакать, когда читаешь, что оператор, пытавшийся без разрешения снять клип в сквере „Регистан“ в Андижане, превратился почти в в „преступника года“. Причина — ответственность должна определяться исходя из правовых последствий действия», — заявил парламентарий.

Расул Кушербаев признал, что до сих пор не может понять, к каким тяжелым последствиям для общества и государства может привести использование беспилотника.

«Если получил разрешение — безопасно, если нет — опасно. Это как с тонировкой автомобилей: если платишь деньги, то ты безопасный водитель, если не платишь — опасный», — отметил он.

Новогоднее шоу дронов в Ташкенте. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Депутат напомнил про «шоу дронов» в канун Нового года в Ташкенте, которое не представляло угрозу для государства и общества.

«Последствия использования беспилотника для создания клипа также следует рассматривать как „шоу дронов“. Потому что это понимается как несправедливость, если смотреть по сути на одну и ту же ситуацию, используя „двойные стандарты“», — подчеркнул Расул Кушербаев.

Парламентарий считает, что такие правонарушения нужно полностью исключить из уголовного законодательства и при необходимости перевести в категории административных правонарушений.

«Мои слова не касаются нелогичного ограничения на „тонировку“ — его нужно полностью отменить», — сказал он.

Расул Кушербаев признал, что депутаты сами внесли вклад в криминализацию использования дронов, поскольку когда-то нехотя проголосовали за это.

«Я не знаю, с чем тогда были связаны требования и необходимость в этом. А сегодня — это сегодня», — заявил депутат.

В Узбекистане с 1 января 2015 года введен полный запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов. В мае 2018 года был разрешен временный ввоз беспилотников, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале страны зарубежными творческими группами.

В феврале 2019 года сенаторы одобрили принятые депутатами поправки в Уголовный кодекс о введении уголовной ответственности за незаконное использование беспилотников, а в мае президент утвердил поправки.