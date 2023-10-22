Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр 23−24 октября посетит Узбекистан, сообщает пресс-служба агентства.

Она проведёт первую Министерскую встречу по вопросам регионального взаимодействия формата «C5+1» (США + страны Центральной Азии) и подтвердит «приверженность правительства США независимости, суверенитету и процветанию стран региона», говорится в сообщении.

С 2015 года диалог формата «C5+1» является основной дипломатической платформой правительства США для взаимодействия с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, отмечается в сообщении.

«Министерская встреча по вопросам развития укрепит эту платформу, собрав министров всех пяти стран [региона] для принятия конкретных мер по стимулированию инклюзивного, устойчивого экономического развития в Центральной Азии, с акцентом на региональную взаимосвязанность, торговлю, экономический рост и предпринимательство, климатические и энергетические решения, а также возможности. для молодёжи», — сообщили в USAID.

О том, что USAID в октябре созовёт региональную министерскую конференцию «C5+1» по вопросам взаимосвязанности в Центральной Азии, было объявлено в сентябре на первом саммите президентов США и стран региона в формате «С5+1» в Нью-Йорке.

Саманта Пауэр сообщала, что планирует посетить Узбекистан, ещё в сентябре 2021 года, выступая на церемонии, посвящённой 30-летию независимости Узбекистана, в Вашингтоне.

До этого руководитель USAID посещал Узбекистан 22 года назад. Эндрю Нациос был в Ташкенте и Термезе в ноябре 2001 года в рамках поездки по всем пяти странам Центральной Азии с целью обсуждения гуманитарных операций США в Афганистане.

Саманта Пауэр возглавила USAID в мае 2021 года. Ранее она была постоянным представителем США при ООН (2013−2017 годы), специальным помощником президента Барака Обамы и старшим директором по многосторонним отношениям и правам человека Совета национальной безопасности (2009−2013). Карьеру начинала военным корреспондентом, является автором ряда книг и обладателем Пулитцеровской премии. Журнал Time включал её в список 100 наиболее влиятельных людей, а Forbes называл одной из 100 самых влиятельных женщин планеты.

В октябре 2020 года в Узбекистане была открыта полноценная миссия USAID с целью поддержки программы экономических, политических и социальных реформ в стране. До этого офис агентства был частью миссии USAID в Центральной Азии.