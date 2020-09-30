Агентство США по международному развитию (USAID) 30 сентября объявило об учреждении двусторонней миссии в Узбекистане. С объявлением в ходе онлайн-мероприятия выступил и. о. администратора USAID Джон Барса.

До этого офис агентства в Узбекистане был частью миссии USAID в Центральной Азии (в Алматы). Одновременно новая миссия USAID открыта в Таджикистане.

«Миссии являются центрами работы USAID и демонстрируют, что Соединенные Штаты нацелены на построение прямых и серьезных отношений с правительством и народом страны», — отметил Джон Барса.

Новые миссии в Узбекистане и Таджикистане помогут обеспечить координацию работы USAID в регионе, «чтобы ни одна страна Центральной Азии не осталась без внимания», — добавил он.

Джон Барса напомнил, что в феврале администрация президента США Дональда Трампа утвердила новую Стратегии Соединенных Штатов по Центральной Азии на 2019−2025 годы. Открытие новых миссий является частью реализации этой стратегии.

Посол Узбекистана в США Джавлон Вахабов, выступая на онлайн-мероприятии, отметил, что Ташкент высоко ценит поддержку со стороны USAID широкомасштабных реформ в Узбекистане и вклад в развитие страны.

Он отметил, что цели стратегии США по Центральной Азии совпадают с приоритетами и видением Узбекистана

Посол также поблагодарил США за выделенную Узбекистану помощь и техническое содействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также поддержку жителей Сырдарьинской области, пострадавших в результате прорыва плотины Сардобинского водохранилища весной.

Ожидается, что новые миссии будут полностью готовы к работе в 2021 году.