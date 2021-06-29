28 июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся в Вашингтоне с рабочим визитом, встретился с администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Саманта Пауэр возглавила USAID в мае текущего года. При администрации Барака Обамы она была постоянным представителем США при ООН (2013−2017 годы), а также специальным помощником президента и старшим директором по многосторонним отношениям и правам человека Совета национальной безопасности (2009−2013). Карьеру начинала военным корреспондентом, является обладателем Пулитцеровской премии. Журнал Time включал её в список 100 наиболее влиятельных людей, а Forbes называл одной из 100 самых влиятельных женщин планеты.

На переговорах стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия между Узбекистаном и USAID в сферах продвижения экономического роста, обеспечения занятости населения, развития системы образования и здравоохранения, сельского хозяйства, а также решения экологических проблем в регионе Приаралья.

Саманта Пауэр приветствовала прогресс в реализации программы реформ в Узбекистане и выразила готовность содействовать в достижении целей правительства по социально-экономическому и гуманитарному развитию.

Абдулазиз Камилов пригласил администратора USAID на конференцию «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность, вызовы и возможности», которая запланирована на середину июля в Ташкенте.

В октябре 2020 года в Узбекистане была открыта полноценная миссия USAID с целью поддержки программы экономических, политических и социальных реформ в стране. В июне 2021 года к работе приступила первый директор миссии USAID Микаэла Мередит.