Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила о планах посетить Узбекистан. Об этом она сказала в выступлении на церемонии, посвящённой 30-летию независимости Узбекистана, в Вашингтоне 9 сентября.

Саманта Пауэр, возглавившая USAID в мае, отметила, что давно должна была посетить страну. Её родители бывали в Узбекистане и рассказывали ей о своих поездках. Сейчас же отличный для этого повод — год назад USAID открыло полноценную миссию в Узбекистане, что стало «по-настоящему важным знаком углубления отношения между нашими странами».

Она отметила, что США приветствуют видение президента Шавката Мирзиёева о «Новом Узбекистане».

«Узбекистан очень быстро приступил к смелым экономическим реформам, чтобы люди могли улучшить своё благосостояние, строить бизнес и создавать устойчивые экономические возможности для своих сообществ. Мы надеемся, что эти реформы окажут реальное влияние на реальных людей на местах», — сказала глава агентства.

«Мы в Соединённых Штатах знаем, что демократии не рождаются в одночасье. И процветания людей недостаточно, чтобы процветали демократии. Народ Узбекистана ясно выразил своё стремление к созданию правительства, которое будет реагировать на их нужды. Узбекистанцы знают: чтобы процветать, пресса и гражданское общество должны иметь возможность свободно выражать своё мнение, коррупция должна быть искоренена, чтобы могли поступать иностранные инвестиции, а свободные и конкурентные выборы должны отражать волю народа», — заявила Саманта Пауэр.

Она заверила, что Соединённые Штаты всегда останутся надёжным партнёром Узбекистана.

Саманта Пауэр была постоянным представителем США при ООН (2013−2017 годы), а также специальным помощником президента и старшим директором по многосторонним отношениям и правам человека Совета национальной безопасности (2009−2013). Карьеру начинала военным корреспондентом, является обладателем Пулитцеровской премии. Журнал Time включал её в список 100 наиболее влиятельных людей, а Forbes называл одной из 100 самых влиятельных женщин планеты.