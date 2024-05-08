Самолёт авиакомпании Air India, летевший рейсом AI-127 по маршруту Дели — Чикаго, 8 мая совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ташкента, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие пассажирки. 86-летней женщине на борту стало плохо с сердцем. Экипаж принял решение следовать на ближайший запасной аэродром.

В 06:44 воздушное судно приземлилось в аэропорту Ташкента. Пассажирку и её сопровождающую карета скорой помощи госпитализировала в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Самолёт авиакомпании Air India готовится к вылету из аэропорта Ташкента, отметили в сообщении.