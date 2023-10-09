Компания TikTok PTE LTD (Сингапур) 5 октября зарегистрировалась в Узбекистане в качестве плательщика НДС, следует из данных Налогового комитета. Это 55-я иностранная компания, вставшая на налоговый учёт в стране.

Теперь в оплату услуг сервиса будет включён НДС в размере 12%.

Отметим, что социальная сеть TikTok с июля 2021 года находятся в реестре нарушителей закона «О персональных данных», требующего размещения серверов, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны. Там также находились Twitter, «ВКонтакте» и WeChat, однако в августе 2022 года их исключили из списка, оставив только TikTok.

В марте 2022 года министр цифровых технологий Шерзод Шерматов провёл онлайн-встречу с вице-президентом TikTok Тео Бертрамо и обсудил «вопросы обеспечения безопасности личной информации пользователей платформы в Узбекистане и исполнения требований законодательства» Узбекистана. Министр предложил компании открыть своё представительство в стране.

К большому количеству других ресурсов, обрабатывающих данные узбекистанцев, ограничения не применялись. В начале ноябре 2021 года в реестре оказались пользующиеся большой популярностью в стране Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другие сайты. Это вызвало общественный резонанс, и уже через несколько часов доступ был восстановлен. За этим последовали отставки главы «Узкомназорат», министра ИКТ и советника премьер-министра по IT.

Министерство культуры в 2021 году назвало приложение TikTok «вредным», а две партии призвали запретить его в стране. В защиту TikTok и других соцсетей тогда выступили бывший министр юстиции Русланбек Давлетов и экс-хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Отметим, что в январе-ноябре 40 иностранных компаний, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС, заплатили налоги на 44,8 млрд сумов. В январе-апреле этого года 42 компании выплатили 32,4 млрд сумов.

Так называемый «налог на Google» предусмотрен новой редакцией Налогового кодекса, которая вступила в действие с 1 января 2020 года. Через месяц ГНК открыл специальный НДС-офис, чтобы зарубежные интернет-компании могли через него встать на учёт в качестве плательщиков этого налога.