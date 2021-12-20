Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на столичном молодёжном форуме 20 декабря прокомментировал ограничение работы социальной сети TikTok в Узбекистане.

«TikTok — это одна из платформ, там есть разный контент. Каждый получает нужный ему контент. К большому сожалению, видно, что люди, которые установили ограничения, видели ненужный контент. Если смотреть нужный контент, я считаю, никакая платформа не несёт вреда. Это моё мнение, [я могу ошибаться]», — заявил градоначальник.

Русланбек Давлетов. Фото: Ташкентский молодёжный форум.

В рамках форума министр юстиции Русланбек Давлетов также ответил на вопрос о блокировке социальных сетей в Узбекистане, в том числе TikTok и Twitter.

«Ограничения усилились, но это не значит, что ограничений быть не должно. Я считаю, что они должны быть на приемлемом уровне в зависимости от сферы и контекста в законодательстве. Что касается социальных сетей, я за свободу обмена информацией. В нашу эпоху вы никогда не сможете ограничивать информацию, „сидеть“ на ней и удерживать», — заявил он.

По его словам, ограничение обмена информацией приводит к отсталости людей.

«История это подтверждает. Гутенберг изобрел печатный станок в 1445 году в Германии, что способствовало грамотности многих народов за короткое время… Османская империя, однако, опасалась этого и не позволяла ввозить устройство Гутенберга в страну до XVIII−XIX вв. Это привело к отсталости нации в плане грамотности. Вслед за этим начался обмен информацией, промышленная революция в Европе в XVI в., что повлияло на всё: флот стал сильнее, выросли производство, производительность труда, конкуренция, за счёт чего Европа стала сильнее», — сказал глава Минюста.

При этом Русланбек Давлетов признал, что необходимо учитывать и наличие нелегального контента, но он против того, чтобы подходить к этому вопросу с точки зрения нравственности, а не закона.

«Информацией должны обмениваться, знания распространяются, но всегда может быть нелегальный контент. Что такое незаконный контент? К ним относятся подстрекательство к терроризму, разжигание религиозной ненависти, порнография или насилие и другое. В развитых странах все это [регулируется законом]. В наших законах это тоже есть. Мы не ошибёмся, если будет работать по закону. Если кто-то будет оценивать это с точки зрения воспитания нравственности, то у каждого свой стандарт. Мы многонациональный народ, люди не живут по одному нравственному стандарту. Одеваются по-разному, едят разное, даже пьют разное. Если мы будем исходить из нравственности, то мы [ограничим права] всех. Поэтому я против этого», — сказал он.

Напомним, на молодёжном форуме 2020 года хоким Ташкента также выступал против ограничения TikTok и деятельности тиктокеров. «Узбекистан — демократическое государство, и мы не создаем препятствий для развития. Если мы направим молодых людей на правильный путь, то те, которые сегодня только его начинают, завтра станут кадрами, которые нам необходимы», — говорит он.

Доступ к TikTok в Узбекистане был ограничен в июле государственной инспекцией «Узкомназорат» в связи с «нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан страны». Одновременно недоступными стали Twitter, ВКонтакте и мессенджере Skype. Все эти ресурсы работают через VPN. На прошлой неделе интернет-пользователи сообщили, что TikTok вновь начал открываться. Однако без VPN он работает нестабильно.

Несмотря на ограничение работы Twitter в Узбекистане, госорганы и официальные лица, включая пресс-службу президента и главу Сената Танзилу Нарбаеву, продолжают публиковать посты в этой соцсети.