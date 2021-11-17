Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 17 ноября одобрила кандидатуру Шерзода Хотамовича Шерматова на должность министра по развитию информационных технологий и коммуникаций и кандидатуру Бахтиёра Одиловича Саидова — на пост министра народного образования.

Шерзод Шерматов (1977 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного технического университета (1998) и Йельского университета США (2000). С июня 2018 года работал министром народного образования. Несколько месяцев до этого он проработал заместителем министра инновационного развития. В 2017—2018 годах также возглавлял Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.

С ноября 2016 года по февраль 2017 года был первым заместителем министра по развитию ИТ и коммуникаций. Ранее — с 2014 года — был ректором Университета Инха в Ташкенте. В 2012—2014 годах был заместителем председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (ныне — Мининфоком).

Бахтиёр Саидов возглавил дипломатическую миссию Узбекистана в Китае в июле 2017 года. В апреле 2018 года одновременно стал послом в Монголии, в июле 2019 года — послом на Филиппинах с резиденцией в Пекине.

В начале ноября были освобождены от должностей советник премьер-министра по IT Олимжон Умаров и министр по развитию ИТ и коммуникаций Шухрат Садиков. Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента Узбекистана, связал это с временным ограничением доступа к соцсетям.