Шоу-концерт TikTok Fest с участием российских и украинских блогеров и музыкантов, который должен был состояться 25 декабря в комплексе Humo Arena в Ташкенте, отменён, сообщил сервис по продаже электронных билетов iTicket.uz. Об отмене концерта объявил организатор мероприятия, оплаченные за билеты средства будут возвращены, говорится в сообщении.

В Министерстве культуры Узбекистана, комментируя отмену мероприятия, заявили, что согласно указу президента от 24 августа 2020 года (УП-6044), уполномоченными органами за выдачу одноразового разрешения на проведения концертно-зрелищных мероприятий являются Министерство внутренних дел и хокимияты.

Выдача итоговых заключений об уровне и содержании концертных программ, анализ их идеи входит в задачи структуры, организованной при хокимияте. Кроме того, организация таких концертов осуществляется не Министерством культуры, а частными предпринимателями, отметили в ведомстве и попросили все вопросы по поводу отмены TikTok Fest направлять в уполномоченные органы.

Вместе с тем, Минкульт заявил, что «национальный менталитет узбекского народа, нравственное воспитание, исторически богатая культура и мировоззрение молодёжи совершенно не приемлют такие шоу-программы».

В министерстве считают, что «TikTok Fest окажет негативное влияние на сознание, мировоззрение молодёжи с духовной точки зрения. Ведь это отрицает и наше воспитание, сформировавшееся под влиянием человеческих качеств, этических норм, сформировавшихся на протяжение тысячелетий и пропитавшие нашу кровь».

«Надеемся, что организаторы таких мероприятий впредь будут учитывать перечисленные факторы и отнесутся к данному вопросу более серьёзно», — отметили в Минкульте.

В социальных сетях высказывалось недовольство приездом в Узбекистан некоторых тиктокеров.

Напомним, что в конце прошлого года в столице состоялась первая церемония награждения тиктокеров Узбекистана — Tashkent City TikTok Awards 2020. Его целью была поддержка талантливой молодёжи и развитие видеоблогинга в стране.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, участвовавший в церемонии, отмечал: «TikTok также стал частью мира социальных сетей и интернета. Нам не нужно ограничивать тиктокеров. Узбекистан — демократическое государство, и мы не создаём препятствий для развития. Если мы направим молодых людей на правильный путь, то те, которые сегодня только его начинают, завтра станут кадрами, которые нам необходимы».