С 1 августа в Узбекистане сняты ограничения на доступ к соцсетям Twitter (Твиттер), «ВКонтакте» и мессенджеру WeChat. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Ахматов.

В Агентстве информации и массовых коммуникаций добавили, что «продолжаются переговоры с платформой TikTok, об их итогах будет сообщено дополнительно».

Государственная инспекция «Узкомназорат» («Узкомнадзор») прошлым летом ограничила доступ к Twitter, TikTok, «ВКонтакте», а также WeChat и мессенджеру Skype за нарушение закона «О персональных данных». Согласно закону, зарубежные компании должны размещать серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны. Поправку об этом в январе прошлого года подписал президент. Она вступила в силу с середины апреля того года.

Twitter, «ВКонтакте» и WeChat были исключены из реестра нарушителей закона. При этом в списке остаётся только TikTok. Власти пока не сообщили, выполнили ли эти соцсети требования законодательства.

К большому количеству других ресурсов, обрабатывающих данные узбекистанцев, ограничения не применялись. В начале ноябре прошлого года в реестре оказались пользующиеся большой популярностью в стране Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другие сайты. Это вызвало общественный резонанс, и уже через несколько часов доступ был восстановлен. За этим последовали отставки главы «Узкомназорат», министра ИКТ и советника премьер-министра по IT.

В октябре прошлого года президент подписал закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Он вступил в силу с 30 января 2022 года.

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