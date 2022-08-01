С 1 августа в Узбекистане сняты ограничения на доступ к соцсетям Twitter (Твиттер), «ВКонтакте» и мессенджеру WeChat. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Ахматов.
В Агентстве информации и массовых коммуникаций добавили, что «продолжаются переговоры с платформой TikTok, об их итогах будет сообщено дополнительно».
Государственная инспекция «Узкомназорат» («Узкомнадзор») прошлым летом ограничила доступ к Twitter, TikTok, «ВКонтакте», а также WeChat и мессенджеру Skype за нарушение закона «О персональных данных». Согласно закону, зарубежные компании должны размещать серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны. Поправку об этом в январе прошлого года подписал президент. Она вступила в силу с середины апреля того года.
Twitter, «ВКонтакте» и WeChat были исключены из реестра нарушителей закона. При этом в списке остаётся только TikTok. Власти пока не сообщили, выполнили ли эти соцсети требования законодательства.
К большому количеству других ресурсов, обрабатывающих данные узбекистанцев, ограничения не применялись. В начале ноябре прошлого года в реестре оказались пользующиеся большой популярностью в стране Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другие сайты. Это вызвало общественный резонанс, и уже через несколько часов доступ был восстановлен. За этим последовали отставки главы «Узкомназорат», министра ИКТ и советника премьер-министра по IT.
В октябре прошлого года президент подписал закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Он вступил в силу с 30 января 2022 года.
Новость дополняется.
Ayjamal Taubaldieva
Добрый день!
С 25 июня не работал мобильный интернет
С 1 го июля по 20 июля не работал стационарный интернет
Кто возместит оплаченные мб?
Zokirkhoja Isakhodjaev
Никто так и не понял истинную причину блокировки
Илхом Зохидов
Тик ток тоже разблокируйте пожалуйста. Всеравно входим через впн.
Суюнов Хумоюн
Вконтакте всё равно не открывается без VPN
Алишер Раджапов
ну WECHAT это большая победа здравого смысла