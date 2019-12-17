В Узбекистане ожидается внедрение так называемого «налога на Google». На пресс-конференции во вторник председатель Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев рассказал, как планируется взимать этот налог с иностранных компаний и в чем его проблематичность.
В проект Налогового кодекса в новой редакции, на днях одобренного Сенатом, включена глава об особенностях налогообложения иностранных юридических лиц, оказывающих услуги в электронной форме. В кодексе отмечается, что если иностранные компании реализуют услуги в электронной форме в Узбекистане, то они признаются налогоплательщиками в части таких услуг, оказываемых физическим лицам.
К услугам в электронной форме относятся предоставление прав на использование программного обеспечения (включая игры) и доступа к поисковым системам, оказание рекламных услуг в интернете, услуг по поиску и предоставлению информации о потенциальных покупателях, хранение и обработка информации
Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz», Бехзод Мусаев отметил, что вопрос взимания «налога на Google» сейчас стоит перед всеми налоговыми органами мира.
«Сайты Alibaba, Яндекс, Google, Facebook, Amazon, Uber, Booking.com и другие. Выделено пять основных направлений. Очень сложно определить сумму их доходов, сумму их комиссий и провести налогообложение. Зарубежные страны сегодня борются, стараются вычитывать [налог]. Пока мы пошли по следующему пути. Мы знаем, что наши российские коллеги внедрили только лишь НДС на их услуги,
т. е.они должны фактурировать каждую свою услугу с НДС. Но как мы найдем эту фактуру? Вот в чем вопрос», — отметил глава ГНК.
По его словам, в Налоговом кодексе будет законодательно закреплено, что такие услуги будут облагаться НДС. Для этого иностранные IT-компании должны будут встать на учет в налоговом органе Узбекистана.
«Facebook будет нам предоставлять эту информацию? Сложно. Google будет предоставлять нам эту информацию? Действительно сложно. Поэтому мы сегодня в Налоговом кодексе предусмотрели, что это будет облагаться НДС. Теперь мы будем работать постепенно с каждой компанией-налогоплательщиком, чтобы они создавали постоянные учреждения. Тот же AirBnB, он во многих странах создает постоянные учреждения и показывает все доходы, какие он получает на территории и через налогоплательщиков этой страны. Мы будем с ними работать и восстанавливать контакты, пользуясь зарубежным опытом, которые наши коллеги сделали в странах СНГ», — заявил он.
Бехзод Мусаев заявил, что пока не может назвать прогнозируемую сумму налоговых поступлений от «налога на Google».
«Сначала нас интересуют права, далее методология, потом уже расчет и учет. Допустим, сегодня мы никакую сумму с этого не получаем, но мы уже идем в сторону прогресса. Через Налоговый кодекс оформили законодательную часть, что мы имеем право, а они обязаны [выплачивать]», — сказал председатель ГНК.
Как отметил «Газете.uz» начальник Управления камерального контроля ГНК Азиз Хашимов, зарубежные компании, которые встают на учет в качестве плательщика НДС, заинтересованы в легализации своей деятельности.
«Для них предоставлена возможность добровольно встать на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость. НДС как косвенный налог фактически подразумевает, что платящей стороной является потребитель. То есть гражданин Узбекистана покупает услугу у Google, а компания ставит сверху 15% НДС и продает. А Google перечисляет эту сумму НДС в бюджет», — указал он.
Иностранная компания может встать на учет в налоговом органе на основании заявления и иных документов по перечню, утверждаемому ГНК. Заявка подается не позднее 30 календарных дней со дня начала оказания услуг в электронной форме.
«Налог на Google» есть и в других странах. В России с 2016 года действует закон об уплате НДС при продаже электронных услуг. Налог взимается с любых услуг, продаваемых через интернет: рекламы, продажи приложений, игр, хостинга сайтов, музыки, фильмов и других. Первые 200 компаний начали платить этот налог в 2017 году — тогда российский бюджет получил 9,4 млрд руб (150 млн долларов), а в 2018 году — 12 млрд рублей (около 190 млн долларов).