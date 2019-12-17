В Узбекистане ожидается внедрение так называемого «налога на Google». На пресс-конференции во вторник председатель Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев рассказал, как планируется взимать этот налог с иностранных компаний и в чем его проблематичность.

В проект Налогового кодекса в новой редакции, на днях одобренного Сенатом, включена глава об особенностях налогообложения иностранных юридических лиц, оказывающих услуги в электронной форме. В кодексе отмечается, что если иностранные компании реализуют услуги в электронной форме в Узбекистане, то они признаются налогоплательщиками в части таких услуг, оказываемых физическим лицам.

К услугам в электронной форме относятся предоставление прав на использование программного обеспечения (включая игры) и доступа к поисковым системам, оказание рекламных услуг в интернете, услуг по поиску и предоставлению информации о потенциальных покупателях, хранение и обработка информации и т. д. Среди компаний, оказывающих подобные услуги — интернет-гиганты Яндекс, Google, Facebook, Alibaba и другие.

Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz», Бехзод Мусаев отметил, что вопрос взимания «налога на Google» сейчас стоит перед всеми налоговыми органами мира.

«Сайты Alibaba, Яндекс, Google, Facebook, Amazon, Uber, Booking.com и другие. Выделено пять основных направлений. Очень сложно определить сумму их доходов, сумму их комиссий и провести налогообложение. Зарубежные страны сегодня борются, стараются вычитывать [налог]. Пока мы пошли по следующему пути. Мы знаем, что наши российские коллеги внедрили только лишь НДС на их услуги, т. е. они должны фактурировать каждую свою услугу с НДС. Но как мы найдем эту фактуру? Вот в чем вопрос», — отметил глава ГНК.

По его словам, в Налоговом кодексе будет законодательно закреплено, что такие услуги будут облагаться НДС. Для этого иностранные IT-компании должны будут встать на учет в налоговом органе Узбекистана.

«Facebook будет нам предоставлять эту информацию? Сложно. Google будет предоставлять нам эту информацию? Действительно сложно. Поэтому мы сегодня в Налоговом кодексе предусмотрели, что это будет облагаться НДС. Теперь мы будем работать постепенно с каждой компанией-налогоплательщиком, чтобы они создавали постоянные учреждения. Тот же AirBnB, он во многих странах создает постоянные учреждения и показывает все доходы, какие он получает на территории и через налогоплательщиков этой страны. Мы будем с ними работать и восстанавливать контакты, пользуясь зарубежным опытом, которые наши коллеги сделали в странах СНГ», — заявил он.

Бехзод Мусаев заявил, что пока не может назвать прогнозируемую сумму налоговых поступлений от «налога на Google».

«Сначала нас интересуют права, далее методология, потом уже расчет и учет. Допустим, сегодня мы никакую сумму с этого не получаем, но мы уже идем в сторону прогресса. Через Налоговый кодекс оформили законодательную часть, что мы имеем право, а они обязаны [выплачивать]», — сказал председатель ГНК.

Как отметил «Газете.uz» начальник Управления камерального контроля ГНК Азиз Хашимов, зарубежные компании, которые встают на учет в качестве плательщика НДС, заинтересованы в легализации своей деятельности.

«Для них предоставлена возможность добровольно встать на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость. НДС как косвенный налог фактически подразумевает, что платящей стороной является потребитель. То есть гражданин Узбекистана покупает услугу у Google, а компания ставит сверху 15% НДС и продает. А Google перечисляет эту сумму НДС в бюджет», — указал он.

Иностранная компания может встать на учет в налоговом органе на основании заявления и иных документов по перечню, утверждаемому ГНК. Заявка подается не позднее 30 календарных дней со дня начала оказания услуг в электронной форме.

«Налог на Google» есть и в других странах. В России с 2016 года действует закон об уплате НДС при продаже электронных услуг. Налог взимается с любых услуг, продаваемых через интернет: рекламы, продажи приложений, игр, хостинга сайтов, музыки, фильмов и других. Первые 200 компаний начали платить этот налог в 2017 году — тогда российский бюджет получил 9,4 млрд руб (150 млн долларов), а в 2018 году — 12 млрд рублей (около 190 млн долларов).