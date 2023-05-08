В январе-апреле 42 иностранные компании, оказывающие электронные услуги на территории Узбекистана, уплатили 32,4 млрд сумов налогов, что в 1,6 раз больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Налогового комитета Узбекистана.

95% уплаченных налогов приходится на 10 иностранных компаний, оказывающих электронные услуги:

Meta (Facebook, Instagram) — 12,1 млрд сумов;

Google — 9,3 млрд сумов;

Apple — 6 млрд сумов;

Вooking.соm — 1,1 млрд сумов;

Netflix — 1,1 млрд сумов;

Xsolla (приём плажетей в онлайн-играх) — 632,9 млн сумов;

Yandex — 363 млн сумов;

Paddle.com (продажи цифровых продуктов) — 321 млн сумов;

LinkedIn — 275,6 млн сумов;

Adobe Systems — 221 млн сумов.

Отметим, ещё на 1 декабря 2022 года в Узбекистане было зарегистрировано 40 иностранных компаний, оказывающих электронные услуги. За последние два года их количество выросло в два раза.

За 11 месяцев 2022 года эти иностранные компании заплатили 44,8 млрд сумов налогов — в два раза больше, чем в 2021. 98% выплаченных налогов приходилось на те же 10 иностранных компаний: Meta — 18,6 млрд сумов, Google — 14,8 млрд сумов, Apple — 6,2 млрд сумов, Вooking.соm — 1,4 млрд сумов, Netflix — 867,7 млн сумов, Xsolla — 798,1 млн сумов, Yandex — 445,5 млн сумов, Paddlе.сom — 404,2 млн сумов, LinkedIn — 234,1 млн сумов, Adobe Systems — 180,3 млн сумов.



