Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») ограничила доступ к ещё ряду социальных сетей из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами Узбекистана.

«Газета.uz» выяснила, что «Узкомназорат» ведёт реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, куда, вошли соцсети «Мой мир», «Одноклассники», YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, мессенджер Telegram и другие.

В реестре указано, что «Узкомназорат» направляла указания соцсетям в 2 июля. Затем инспекция направила предписание 2 ноября, а ограничила их работу 3 ноября.

Напомним, в мае Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций «Узкомназорат» предписала владельцам соцсетей Mail.ru Group / VK (ВКонтакте), Twitter и Tencent (WeChat) соблюдать статью 27−1 закона «О персональных данных», то есть разместить серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны.

В начале июля «Узкомназорат» ограничила доступ к социальным сетям TikTok, Twitter, «ВКонтакте», WeChat и мессенджеру Skype из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами Узбекистана. На фоне ограничений в Узбекистане резко выросла популярность мобильных VPN-приложений, которые используются для доступа к заблокированным сайтам.

29 октября президент подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных в Узбекистане. Кроме того, после вступления изменений в силу через три месяца соцсети, к которым сейчас ограничен доступ, могут привлечь к административной и уголовной ответственности.