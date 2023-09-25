Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков назвал эпидемиологическую ситуацию по коклюшу в Узбекистане стабильной. Это он отметил в интервью пресс-службе Министерства здравоохранения.

Накануне сайт Uznews.uz сообщил со ссылкой на публикации в социальных сетях о вспышке коклюша в стране и молчании Минздрава по этому поводу. В Ташкенте больше пяти инфекционных больниц, но коклюш лечат только в Городской инфекционной больнице №3.

Врач-инфекционист Бахтиёр Бегматов в интервью изданию сказал, что одной из причин распространения коклюша является отказ людей (в том числе верующих) от вакцинации.

Нурмат Атабеков сообщил, что «сейчас в нашей стране эпидемиологическая ситуация стабильная и причин для беспокойства нет».

«Коклюш — это острое инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Возбудитель — бактерия Bordetella pertussis. У больных могут наблюдаться симптомы ОРВИ, а также сильный приступообразный кашель и рвота», — отметил специалист.

В основном, болезнь наблюдается у детей младшего возраста и подростков, однако может встречаться и среди взрослых, сообщил он.

В Узбекистане дети согласно национальному календарю прививок получают пентавалентную вакцину (коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит В и Hib-инфекции) в возрасте 2, 3 и 4 месяцев. Через год, т. е. в 16 месяцев, дети ревакцинируются вакциной АКДС-4, сказал Нурмат Атабеков.

С начала года в стране было привито около 2 миллионов детей. За январь-август вакцину пента-1 получило 97,6% детей, которые должны были быть привиты, пента-2 — 98,5%, пента-3 — 98,5%. Ревакцинированы были 98,9% детей в возрасте 16 месяцев.

«Заболевание коклюшем имеет сезонный характер, оно может расти в осенне-зимний период и в большинстве случаев среди детей непривитых (по медотводу или отказу), не прошедших полный курс вакцинации и в отдельных случаях — среди детей, у кого не сформировался иммунитет после прививки (серонегативный)», — отметил Нурмат Атабеков.

«Говоря коротко, риск распространения болезни среди непривитых мальчиков и девочек сохраняется. Поэтому выявление коклюша, пусть и в малых количествах, среди населения — естественная ситуация», — сказал он.

Специалист пояснил, что «победить эту болезнь можно только путём формирования коллективного иммунитета. Поэтому дети младшего возраста должны получать вакцину согласно национальному календарю прививок».

Статистику заболевших коклюшем на данный момент Минздрав Узбекистана не приводит.