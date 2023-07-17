Последние несколько лет мы, согласно официальным сообщениям, стремительно движемся к «Новому Узбекистану». Путь этот нелёгок: приходится отказываться от многих установок и привычек, ломать схемы и перестраивать систему. В каких-то сферах ситуацию удалось изменить кардинально. Где-то она после улучшения откатилась в прежнее состояние. А где-то изменений практически не было заметно.

Изменить за несколько лет то, что складывалось десятилетиями, сложно. Но избавиться от недостатков и негативных явлений, сдерживающих развитие общества, можно, если не бояться прогрессивных идей и доверительного общения с гражданами, обсуждать важные решения со специалистами и общественностью и добиваться исполнения закона всеми, независимо от статуса.

«Газета.uz» решила собрать в фоторепортаже некоторые из примет «старого Узбекистана», которые продолжают нас окружать.

Главная примета, которую невозможно не замечать, — это вездесущие лозунги. «Газета.uz» публиковала об этом целый фоторепортаж — «Страна лозунгов». Старые лозунги сменились на новые, но суть их в целом осталась прежней.





Начавшаяся вскоре после смены президента дезаборизация преобразила Ташкент, а вслед за ним и другие города. От заборов отказалось даже Министерство обороны. Однако многие административные здания до сих пор ограждены заборами с острыми пиками, в том числе здание хокимията Ташкента и ряда районных хокимиятов. Сюда же относятся здания правоохранительных ведомств.





Снятие ограничений на фото- и видеосъёмку в начале 2018 года стало одним из прорывных изменений на пути открытия Узбекистана миру. Летом того же года снимать фото и видео разрешили в Ташкентском метро. До 1 марта 2019 года планировалось принять перечень запрещённых для фото- и видеосъёмки объектов, общественных мест и территорий. Перечень до сих пор не утверждён. Между тем, в Ташкенте фотографам запрещают снимать в парках, видя в них угрозу работающим там фотографам. В метро и в других местах могут спросить, для чего ведётся съёмка.





Ходьба по газонам и отдых на траве до сих пор под запретом во многих местах, которые могли бы служить прекрасными общественными пространствами. К примеру, в парке Tashkent City при попытке ступить на траву посетители сразу слышат звук свистка, напоминающий о том, где они находятся. В прошлом году «Газета.uz» публиковала путеводитель мест, где можно посидеть на траве в Ташкенте.





Даже в новых и реконструируемых парках, где высаживают обширные газоны, до сих пор устанавливаются фонтанчики для полива, торчащие из земли. О них могут споткнуться и взрослые, и дети. Из-за них невозможно походить или побегать по газону, посидеть на нём. В конце концов, они сильно портят вид зелёных зон. Большой проблемой остаётся также перерасход воды — по всему Ташкенту можно встретить залитые водой газоны, тротуары и проезжую часть улиц.





Любовь чиновников к хвойным деревьям, посадку которых критиковал даже президент, остаётся такой же сильной, как и в «прежние» времена, как их принято называть сейчас. Хвойные не только продолжают массово высаживать по стране, но и продолжают использовать их изображение на баннерах, окружающих стройплощадки.





Непонятной практикой остаётся ежегодная побелка деревьев. К ней настолько привыкли, что никто не задаётся вопросом, нужно ли на это тратить ресурсы. Во многих парках белятся только деревья, растущие с наружной стороны.

Отсутствие условий для встречающих — особенность большинства аэропортов Узбекистана. Если говорить о Ташкенте, то в международном аэропорту людям приходится в любое время года стоять под навесом на открытом воздухе. Путь от выхода из терминала полон препятствий в виде бордюров и арыков.





Весной сообщалось, что у терминала построят две закрытые зоны для встречающих. Однако эти планы так и не осуществились. В местном же терминале нет и навеса — там люди прячутся в тени столбов и деревьев. Подъезжать к терминалу могут только машины по пропускам. Тротуары неудобные.





Сфера безопасности дорожного движения — одна из тех, в которой кардинальных изменений не произошло. В 2018 году после нашей статьи «ГУБДД не нужно» представители службы встретились с «Газетой.uz» и рассказали о многих изменениях, которые планируется внедрить в сферу. Среди них было внедрение патрулирования улиц вместо закрепления сотрудников за перекрёстками. Сотрудники ДПС продолжают стоять на перекрёстках, «не замечая» десятков и сотен нарушений, которые происходят в 100 метрах от них.





В целом подходы к обеспечению безопасности дорожного движения остаются прежними. В Ташкенте, наконец, начали устанавливать светофоры на нерегулируемых пешеходных переходах (в странах, где жизнь человека стоит на первом месте, нерегулируемые переходы существуют только через одну полосу), но переходов без светофоров всё ещё очень много, даже в центральных районах. Во многих местах, где переходы нужны, их просто нет. Чиновники продолжают предпочитать дорогостоящие и неудобные надземные и подземные переходы. Массовые нарушения ПДД остаются привычным явлением.





Поборовшись какое-то время с нелегальными парковщиками, власти снова пустили ситуацию на самотёк. Бизнес, работающий вдоль городских улиц, самовольно организует парковочные места на тротуарах для клиентов и сотрудников. Нередко ради этого вырубаются деревья и кустарники, уничтожаются газоны, закапываются арыки.





Отношение к деревьям, которые, несмотря на мораторий на вырубку, продолжают вырубать, бетонировать, лишать полива, неграмотно обрезать — отдельная больная тема, о которой мы пишем постоянно.





Наконец, нельзя не сказать о вернувшихся на улицы валютчиках. Они пропадали на какое-то время после либерализации рынка обмена валюты, но с возвратом ограничений снова стали свободно работать в людных местах.

Это лишь некоторые из примет «старого» Узбекистана. Какие из них замечаете вы? Поделитесь в комментариях.