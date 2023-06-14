Экоблогер O‘rikguli («Цветок урюка») 12 июня провела в Ташкенте очередную акцию с призывами экономить воду, прекратить избыточно поливать газоны и заливать водой асфальт.

Акция представила собой серию фотографий в виде «одиночных пикетов», на которых блогер Мутабар Хушвактова держит плакаты с надписями: «Почините поливные фонтаны!», «Так поливать неправильно, корни деревьев гниют, расходуется много воды!», «Экономьте воду! Не поливайте асфальт!» и другими.

Это не первая её экологическая акция. В начале мая блогер публиковала подборку видеороликов о том, как столичные улицы и тротуары заливаются водой из поливных фонтанов. По следам этой публикации «Газета.uz» готовила материал (на узбекском языке), в котором приводила цитаты ответственных лиц.

В апреле же она устроила акцию с плакатами, которые «держат» сами деревья, просящие людей не мешать им расти (см. наш материал об этом на узбекском языке).

«Газета.uz» поговорила с Мутабар Хушвактовой о целях её новой акции и ожиданиях от неё.

«Я уже два года поднимаю эту тему. Поливные фонтаны используются неправильно. Они нуждаются в ремонте. Считаю, что вся систему должна быть обновлена. Моей целью было обратить внимание на эти проблемы. Даже если это не питьевая вода, её расходуется очень много. Тратить эту воду тоже неправильно», — сказала она.

«До этого времени на многие мои проекты не было никакой реакции. Ни один чиновник не ответил на мои запросы. Только после публикации предыдущих видео „Газета.uz“ получила комментарий в управлении благоустройства города и опубликовала его. Затем они уделили внимание местам, показанным на видео», — отметила экоблогер.

Мутабар Хушвактова намерена продолжать поднимать эту тему до тех пор, пока ей не будет найдено решение. «Планирую опубликовать ещё несколько видео. Вчера общалась с Молодёжным парламентом. Они пообещали помочь нам. Посмотрим, у меня на них есть надежды», — добавила она.

Блогер отметила, что в последнее время многие жители выражают заинтересованность в присоединении к её проекту.

«Это можно заметить и по тому, что мои видео становятся популярными. Люди и сами видели эту проблему. Многие видео, которые я публикую, присылают именно мои подписчики. Это говорит об из небезразличии к этой теме», — сказала она.

Журналист Санжар Саид также сообщил, что обратился на портал Xalq nazorati, увидев неисправный поливной фонтан. По его словам, проблему устранили, отправив на место сотрудника службы благоустройства.