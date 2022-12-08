Узбекистан — страна лозунгов. Красивых, вдохновляющих, патриотичных. Напоминающих нам о заботе государства, любви к Родине, великой истории и светлом будущем.
Лозунги сопровождают нас всю жизнь. В каком уголке страны мы бы ни находились, мы видим их в детсадах, школах, на улицах, в медучреждениях, на рынках, центральных площадях.
Они встречаются на загородных дорогах и даже в пустыне посреди песков. Иногда они выглядят как дорожные знаки и указатели и отвлекают водителей от дороги. Но раз их ставят даже в таких местах, наверное, это для чего-то нужно.
На протяжении нашей жизни лозунги постоянно меняются, но их присутствие вокруг нас неизменно. Раньше они были про партию и Ленина. Потом — про великое будущее. Сейчас — про Новый Узбекистан.
Мы можем их не замечать и не задумываться над их смыслом. Но они настолько отпечатываются в памяти, что если остановить любого на улице и попросить процитировать несколько лозунгов, он с лёгкостью это сделает. Многие из нас даже разговаривают лозунгами.
Какие лозунги ваши любимые? Насколько они отражают реальность? Помогают ли они вам «строить и жить», как пелось в известной песне? Делитесь мнениями в комментариях. Присылайте свои фотографии с указанием места съёмки нам в Telegram.
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