Узбекистан — страна лозунгов. Красивых, вдохновляющих, патриотичных. Напоминающих нам о заботе государства, любви к Родине, великой истории и светлом будущем.

Лозунги сопровождают нас всю жизнь. В каком уголке страны мы бы ни находились, мы видим их в детсадах, школах, на улицах, в медучреждениях, на рынках, центральных площадях.

Они встречаются на загородных дорогах и даже в пустыне посреди песков. Иногда они выглядят как дорожные знаки и указатели и отвлекают водителей от дороги. Но раз их ставят даже в таких местах, наверное, это для чего-то нужно.

На протяжении нашей жизни лозунги постоянно меняются, но их присутствие вокруг нас неизменно. Раньше они были про партию и Ленина. Потом — про великое будущее. Сейчас — про Новый Узбекистан.

Мы можем их не замечать и не задумываться над их смыслом. Но они настолько отпечатываются в памяти, что если остановить любого на улице и попросить процитировать несколько лозунгов, он с лёгкостью это сделает. Многие из нас даже разговаривают лозунгами.

Какие лозунги ваши любимые? Насколько они отражают реальность? Помогают ли они вам «строить и жить», как пелось в известной песне? Делитесь мнениями в комментариях. Присылайте свои фотографии с указанием места съёмки нам в Telegram.

Фото

Междугородняя трасса в Сырдарьинской области.

Рынок в Ташкенте.

Гулистан, Сырдарьинская область.

Коканд, Ферганская область.

Ташкент.

На станции метро «Амира Темура» в Ташкенте.





Чиланзарский рынок недвижимости, Ташкент.

Дехканский рынок на Чиланзаре, Ташкент.

Кызылтепинский район Навоийской области.

Школа в Кызылтепинском районе Навоийской области.

Учтепинский район Ташкента.

Чиланзарский район Ташкента.

Яшнабадский район Ташкента.

Навоийская область.

Город Дустлик Джизакской области.

Джизакская область.

Бахт, Сырдарьинская область, междугородняя трасса.

Сырдарьинская область.

Сырдарьинская область.

Чиназ, Ташкентская область, междугородняя трасса.

Автобус в Ташкенте.

Сырдарьинская область. На плакате было написано «Дехканин — мощная основа жизни, прочная опора благополучия».

Ташкент, район станции метро «Буюк Ипак йули».

Сергелийский район Ташкента.

Горное село Гелон в Кашкадарье.

Гулистан, Сырдарьинская область.

Здание УВД Сырдарьинской области.

Ташкент.