Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании во вторник указал, что породы высаживаемых в Ташкенте деревьев должны быть пересмотрены с учётом климата. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«В городе стало много ёлок и газонов, требующих большого количества воды. Неужели никто не задумывается над тем, чтобы обеспечить сортами саженцев, соответствующими нашим условиям? К примеру, вместо газона можно же посадить декоративные кусты, которые будут зелёными 12 месяцев, или каштан, берёзу, клён, тюльпанное дерево», — сказал президент.

С учётом этого президент поручил:

подготовить в двухнедельный срок научно обоснованную презентацию о том, какие деревья и посевы можно сажать на определённых улицах столицы;

до конца года организовать зелёную зону на пустующих 40 га земли очистного сооружения Бозсу;

в двухмесячный срок начать работы по созданию зеленых насаждений на 1,5 га территорий, которые должны войты в состав Ташкента;

которые должны войты в состав Ташкента; в жилых массивах в регионах до конца года организовать зелёные зоны общей площадью 855 га и общественные парки в 585 га. Эти территории освобождаются от налогов на землю и имущество;

Эти территории внедрить систему закрепления деревьев за владельцами зданий и сооружений и выдачи кадастровых паспортов.

Ранее на совещании Шавкат Мирзиёев поручил посадить 125 миллионов деревьев этой осенью и следующей весной, создать в районных центрах и городах минимум по две зелёные зоны и общественных парка, а также организовать в парках «тихие зоны». В каждой области планируется создать фонды «Яшил замин», за счёт средств которых населению раздадут не менее 5 миллионов саженцев.

Кроме того, планируется продлить мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников до 2024 года, создать экологическую полицию, увеличить штрафы в сфере экологии.