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Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Путеводитель: Где посидеть на траве в Ташкенте
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Путеводитель: Где посидеть на траве в Ташкенте
Ходьба по газонам и отдых на траве в Ташкенте до сих пор воспринимаются по-советски: «Нельзя». Но в городе всё же появляются места, где это можно сделать. «Газета.uz» прогулялась по столице и отметила места, где посидеть на траве можно свободно, где это разрешено условно и где это запрещено. С собой мы взяли книгу известного архитектора Кристофера Александера «Язык шаблонов» — выдержки из неё помогут лучше понять, почему властям не нужно запрещать людям отдыхать на газонах.

По итогам прогулки мы составили путеводитель. Карту с локациями вы найдёте в конце материала.
Сквер напротив «Детского мира»
Сидеть можно
В парке часто можно встретить отдыхающих на траве. Несмотря на наличие скамеек, люди предпочитают сидеть на газонах. Окружающие сквер здания – банки, офисы, коворкинги. В середине рабочего дня часто возникает желание немного развеяться.
Бывает такое настроение или время дня, а также существуют такие дружеские отношения, когда людям надо собраться, оставаясь в строгих костюмах, чтобы поесть, выпить и поговорить, оставаясь при этом на свежем воздухе
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Бывает такое настроение или время дня, а также существуют такие дружеские отношения, когда людям надо собраться, оставаясь в строгих костюмах, чтобы поесть, выпить и поговорить, оставаясь при этом на свежем воздухе
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Кажется, парк прекрасно подойдёт для таких целей.

Но есть в нём и минусы. Один из них — мусор. Проблема актуальна и для остальных зелёных зон столицы. Но в отличие от многих других, в парке напротив бывшего «Детского мира» достаточно урн. К сожалению, не все отдыхающие доносят до них мусор.

Кроме того, в Узбекистане не принято определять места для курения. Запрет на курение в общественных местах закреплен в законодательстве. Но из-за отсутствия зон для курящих сигаретный дым можно почувствовать повсюду.

Возможно, имеет смысл установить на городских газонах, пользующихся популярностью среди горожан, таблички с призывом не бросать мусор где попало и определить зоны для курящих.
Среди особых природных ландшафтов, в том числе заповедных мест, мы выделяем берега океанов, озёр и рек, потому что они для нас незаменимы. Их поддержание и надлежащее использование заслуживают отдельного паттерна. Стремление к большим водным объектам является неотъемлемой частью человеческой натуры. <...>

Следует очень бережно относиться к природным водоёмам, расположенным рядом с человеческими поселениями. На берегу всегда необходимо сохранять полосу земель общего пользования

— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Музей олимпийской славы
Сидеть можно
Возможность посидеть на траве у канала Анхор особенно ценна – помимо прочего отсюда открывается вид на витиеватый мост и не спеша передвигающихся горожан. Жители и гости города часто фотографируются здесь. Сделать красивый снимок можете и вы. Например, на Samsung Galaxy S21 FE.
Один из минусов местности — фонтанчики для полива газона, которые торчат из земли. Они окрашены в зелёный цвет и сливаются с травой. О них могут споткнуться и взрослые, и дети. Такие установки встречаются и в других местах, где людям хочется посидеть на траве.

Сегодня есть безопасные установки для системы полива. Ими стоило бы оборудовать газоны, где людям нравится отдыхать.
УзЭкспоЦентр
Сидеть можно
Здесь есть опасные фонтанчики
По пути на индустриальную выставку можно задержаться в парке и отдохнуть на прибрежном газоне, причём по обе стороны канала Бозсу – в зависимости от нужного павильона: лужайки есть у разных зданий УзЭкспоЦентра.

Попасть на набережную можно только через ворота, их запирают около 9 часов вечера. Если вы на велосипеде, то при входе на территорию придётся спешиться. Запрет на передвижение на велосипеде по практически безлюдной набережной необходимо снять. В нём нет смысла.

Если вы гуляете с детьми, будьте внимательны. Между газоном и водоёмом нет ограждений.
Может так случиться, что люди заранее не планируют задержаться, но потом остаются или уходят — в зависимости от того, насколько они будут постепенно вовлекаться в какое-либо действие.

Это означает, что различные очаги активности по краям публичного пространства должны находиться рядом с пешеходными путями и входами в здания, чтобы люди соприкасались с ними, проходя мимо. В таком случае мотивированное движение к какой-либо цели может замедлиться, и есть вероятность, что постепенно возникнет желание остаться и отдохнуть
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Может так случиться, что люди заранее не планируют задержаться, но потом остаются или уходят — в зависимости от того, насколько они будут постепенно вовлекаться в какое-либо действие.

Это означает, что различные очаги активности по краям публичного пространства должны находиться рядом с пешеходными путями и входами в здания, чтобы люди соприкасались с ними, проходя мимо. В таком случае мотивированное движение к какой-либо цели может замедлиться, и есть вероятность, что постепенно возникнет желание остаться и отдохнуть
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Японский сад
Сидеть можно
Здесь есть опасные фонтанчики
Рядом с выставочным центром располагается уголок японской культуры, где можно понаблюдать за особой флорой и фауной. Вход в сад платный.
Следует делать всё возможное для обогащения культур и субкультур большого города, по возможности превратив его в огромную мозаику различных малых субкультур. Каждая субкультура должна обладать собственной территорией и возможностью сформировать собственный стиль жизни, отличный от других
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Следует делать всё возможное для обогащения культур и субкультур большого города, по возможности превратив его в огромную мозаику различных малых субкультур. Каждая субкультура должна обладать собственной территорией и возможностью сформировать собственный стиль жизни, отличный от других
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Музей памяти жертв репрессий
Сидеть можно
Мы не заметили здесь опасные фонтанчики
Парк у музея привлекает разнообразием своих ландшафтов. Особенное удовольствие можно получить, расположившись на склоне. Почему – объясняет Кристофер Александер.
Когда человек смотрит вдаль, он видит гораздо больше из того, что находится ниже линии горизонта, нежели выше неё. Поэтому ясно: если кому-то хочется понаблюдать за другими людьми, он постарается найти для себя место, которое находится несколько выше сцены действия.

Беда в том, что в таком месте человек обычно оказывается изолированным от происходящего. Но большинство людей одновременно хотят иметь возможность оказаться вовлечёнными в происходящее и стать его частью. Это значит, что места, находящиеся на небольшом возвышении, должны быть доступными для прохожих, то есть должны располагаться в зонах циркуляции пешеходов таким образом, чтобы к ним легко можно было пройти снизу
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Когда человек смотрит вдаль, он видит гораздо больше из того, что находится ниже линии горизонта, нежели выше нее. Поэтому ясно: если кому-то хочется понаблюдать за другими людьми, он постарается найти для себя место, которое находится несколько выше сцены действия.

Беда в том, что в таком месте человек обычно оказывается изолированным от происходящего. Но большинство людей одновременно хотят иметь возможность оказаться вовлеченными в происходящее и стать его частью. Это значит, что места, находящиеся на небольшом возвышении, должны быть доступными для прохожих, то есть должны располагаться в зонах циркуляции пешеходов таким образом, чтобы к ним легко можно было пройти снизу
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Сквер у Музея памяти жертв репрессий этим условиям соответствует.
Ботанический сад
Сидеть можно
Мы не заметили здесь опасные фонтанчики
Здесь можно ознакомиться с большим разнообразием флоры со всего света. Что особенно радует посетителей, так это приближенность условий жизни растений к реальной природе. Вход в сад платный. Цена невысокая.
В дикорастущем саду выбор растений и установление границ проводятся так, что рост зелёных насаждений становится саморегулирующимся процессом, который не надо специально контролировать. При этом не происходит бурного разрастания и не подрывается исходный принцип посадки. Например, природные дикие растения сажают среди цветов и травы, после чего для так называемых сорняков просто нет места, которое они могли бы заполнить, поэтому пропалывать территорию сада не потребуется. <...>

Дикорастущий сад растёт здоровее и стабильнее, чем подстриженные искусственные сады. Если такой сад оставить без присмотра, он не придёт в упадок через пару сезонов. У людей именно дикорастущий сад также вызывает более глубокие чувства

— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»

Поэтому Ботанический сад имени Ф. Н. Русанова особенно ценен – возможность провести жаркий день в таком месте будет счастьем.
Памятник Мирзо Улугбеку
Выберите место, расположенное между естественным образом сложившимися пешеходными путями, находящееся приблизительно в середине городской площади или двора, и украсьте его каким-либо объектом: фонтаном, деревом, статуей, часовой башней с сиденьями внизу, ветряной мельницей, павильоном для оркестра. Такой объект должен придавать площади сильный и устойчивый центростремительный импульс
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Выберите место, расположенное между естественным образом сложившимися пешеходными путями, находящееся приблизительно в середине городской площади или двора, и украсьте его каким-либо объектом: фонтаном, деревом, статуей, часовой башней с сиденьями внизу, ветряной мельницей, павильоном для оркестра. Такой объект должен придавать площади сильный и устойчивый центростремительный импульс
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Сидеть можно
Здесь есть опасные фонтанчики
Такой импульс придаёт небольшой площади памятник Мирзо Улугбеку. Совсем рядом с памятником расположены Университет Инха, Библиотека Академии наук и НИИ востоковедения – здания, соответствующие статусу находящегося поблизости монумента. А вокруг памятника на лужайке можно найти отдых.
…когда человек ищет место на улице, где можно посидеть, он редко садится посреди открытого пространства; обычно он ищет дерево, к которому можно прислониться спиной, или углубление в земле, которое обеспечит ему частичное укрытие

— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Банковско-финансовая академия
Сидеть можно
Мы не заметили здесь опасные фонтанчики
Рядом с Банковско-финансовой академией (зелёная полоса на улице Абдуллы Кадыри напротив бывшего парка «Тельмана») легко найти такое укрытие, прислонившись к одному из множества деревьев, высаженных по аллее. В жаркий день их тень может стать спасением.

Зелёная полоса находится между двумя сторонами оживлённой улицы Абдуллы Кадыри с плотным трафиком. Но всё-таки сюда можно попасть по пешеходному переходу от главных ворот в бывший парк Тельмана или от улицы Ганди.
Улица Хамида Алимджана
Сидеть можно
Здесь есть опасные фонтанчики
Буквально через дорогу есть ещё одна аллея. Она расположена вплотную к улице Хамида Алимджана – между улицей Абдуллы Кадыри и банком «Ипак йули».
[Людям] требуется наружное помещение в буквальном смысле этого слова: частично огороженное место вне дома, в достаточной мере напоминающее комнату, чтобы люди вели себя как в комнатах, но чтобы к этому добавлялись прекрасная солнечная погода, ветер, запахи улицы, шуршание листьев и стрекотание сверчков

— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Однако в условиях мегаполиса такие террасы нечасто встретишь. Хорошей альтернативой могут стать подобные аллеи, где деревья заменят колонны, а поляна – стол. Многочисленные кафе близ улицы Хамида Алимджана позволяют взять еду навынос и разместиться здесь с пикником.
Центральный парк (бывший парк «Тельмана»)
Сидеть запрещено
Мы не заметили здесь опасные фонтанчики
Важно позволить людям отдыхать на лужайках вдоль многочисленных пешеходных тропинок в Центральном парке — активность на траве оживит всю территорию.

Сейчас же рядом с газоном можно встретить запрещающие таблички.
<...> …люди естественным образом стекаются к краям публичного пространства. Они не замедляют шаг под открытым небом. Если по краям публичного пространства нет мест, располагающих к тому, чтобы остановиться и задержаться, то это пространство становится всего лишь местом для прохода﻿

— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Экопарк
Сидеть можно
Мы не заметили здесь опасные фонтанчики
В тёплое время года хорошей альтернативой уличным кафе также может служить поляна парка. В Экопарке для этого есть специальная зона, а еду можно взять в заведениях, находящихся прямо на его территории.
Известно, что людям очень нравится смешиваться с толпой в парках, на площадях и проспектах, в местах для прогулок, а также в уличных кафе. Нам представляется, что это обусловлено следующими причинами.

Сама обстановка этих мест в силу обычая даёт людям право находиться там; в таких местах можно заниматься почти ритуальными действиями, которые являются частью окружающей обстановки, — читать газету, прогуливаться, играть в мяч; люди чувствуют себя в достаточной безопасности, чтобы расслабиться, кивать друг другу, может быть, даже назначать свидания. Правильно устроенная терраса уличного кафе соответствует этим требованиям. Но у нее есть ещё и особые качества: человек может сидеть там часами, находясь на публике!

— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Зелёная зона рядом с бывшим винзаводом
Сидеть можно
Здесь есть опасные фонтанчики
На аллее недалеко от бывшего винзавода можно поиграть в активные игры. Зелёная зона — один из редчайших примеров, когда проезжая часть стала общественным пространством. На одном из здешних фонарных столбов даже установлено баскетбольное кольцо.

Скамеек здесь пока нет. Но, во-первых, чтобы отдохнуть в яркий солнечный день, достаточно просто сесть на газон под одним из деревьев — ведь, как пишет Кристофер Александер, «в жаркие летние дни температура воздуха над травой на 10-14 градусов ниже, чем над асфальтированной дорогой».

А во-вторых, для правильной установки скамеек есть целый ряд требований – их приводит архитектор:
1
Скамейки должны стоять лицом к пешеходному движению.
2
Скамейки должны быть ориентированы на юг, чтобы в холодные месяцы на них падали солнечные лучи.
3
Скамейки должны быть защищены стеной со стороны преобладающего направления ветра в зимний период.
Нужно разрешить людям сидеть в тени деревьев – при образовании естественных мест для сидения и дополнительные скамейки не нужны, считает Кристофер Александер. Но какое-то количество скамеек установить всё-таки необходимо.
Это очень хороший знак, когда люди могут прийти в парк, общественный вестибюль или на крыльцо и поспать там. В обществе, которое заботится о людях и культивирует доверие, тот факт, что люди иногда хотят поспать в общественном месте, является самой естественной вещью на свете <...>

Необходимо сделать всё возможное для создания доверия, чтобы люди не боялись заснуть на улице, а другие люди не испытывали страха от присутствия спящих на улице

— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»


Парк Дружбы
Сидеть можно
Здесь установлена современная система полива, опасных фонтанчиков нет
Парк Дружбы (бывший Бабура) и Сеульский парк на его территории хорошо подходят для того, чтобы подремать в тени деревьев на берегу пруда под лёгким ветерком – и пусть это никого не смущает.

Давайте доверять друг другу.
Необходимость существования тихих уголков посреди суматошного города часто признаётся в университетах, на территориях которых есть укромные уголки. Люди приходят сюда поразмышлять, отдохнуть или поговорить с кем-нибудь наедине. Прекрасным примером является университет в Кембридже: у каждого колледжа есть свои „задворки“ — тихие дворы, спускающиеся к реке Кэм

— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Площадь у бывшего здания Пединститута
Сидеть можно
Мы не заметили здесь опасные фонтанчики
Для студентов и сотрудников Университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои таким местом разрядки может служить площадь перед вузом – впрочем, как и для всех жителей города.

﻿Чем больше вуз открыт горожанам, тем лучше для него самого.
Сосредоточенные в одном месте закрытые университеты со строго контролируемым доступом убивают возможности и желание учиться
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Сосредоточенные в одном месте закрытые университеты со строго контролируемым доступом убивают возможности и желание учиться
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Какими бы уникальными мы себя ни считали, мы так же генетически запрограммированы на наличие естественной среды обитания с чистым воздухом и разнообразием зеленых ландшафтов, как и любое другое млекопитающее. Быть спокойным и чувствовать себя здоровым обычно означает просто позволить нашим телам реагировать таким образом, как это выработано природой за сто миллионов лет нашей эволюции

— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»

Канал Бурджар
Сидеть можно
Здесь есть опасные фонтанчики
Умиротворение и спокойствие можно ощутить на набережной канала Бурджар (у улицы Афросиаб) – здесь не очень людно, а тенистые зоны под деревьями вблизи водоёма порадуют в жаркий день.
Стадион «Пахтакор»
Сидеть можно
Мы не заметили здесь опасные фонтанчики
Вокруг крупнейшего стадиона в Узбекистане немало зелёных зон. Хорошо, если они будут использоваться людьми.

Современные клубы всеми возможными способами стремятся увеличить время пребывания зрителей на матче, много работая над дополнительными активностями, которые могли бы заинтересовать всю семью.

Ещё лучше, когда жизнь вокруг стадиона кипит не только в дни матчей, и отдых горожан на траве вокруг арены может этому поспособствовать.
Хороший пример – парк «Краснодар» у одноимённого стадиона. Фото: Ольга Чемерская / LiveJournal
Жизнь городской площади естественным образом сосредоточена по её краям. Если края функционируют неправильно, это место никогда не станет привлекательным. <...> Чтобы публичное пространство стало оживлённым, оно должно быть полностью окружено очагами активности
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Жизнь городской площади естественным образом сосредоточена по её краям. Если края функционируют неправильно, это место никогда не станет привлекательным. <...> Чтобы публичное пространство стало оживлённым, оно должно быть полностью окружено очагами активности
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
В городской среде должно быть много просторных скамеек, удобных мест и уголков, где можно посидеть на земле или с комфортом полежать на песке. Такие места должны давать некоторое укрытие от погодных условий и защищать от уличного движения. Можно сделать их на ступеньку выше уровня земли, поставить сиденья и посеять траву, чтобы можно было сесть, почитать газету и подремать

— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»

Парк Tashkent City
Сидеть запрещено
Здесь установлена современная система полива, опасных фонтанчиков нет
В парке Tashkent City для этого есть все условия: в центре парка находится пруд, по территории разбросаны уличные кафе, высажены деревья, но у травы стоят таблички, запрещающие отдыхать на газоне. При попытке на него выйти постоянно раздаются свистки, которые не дают расслабиться. Нельзя отвлечься и от музыки, которая здесь всегда играет.
Молодёжный театр
Сидеть можно
Мы не заметили здесь опасные фонтанчики
Напротив театра есть небольшая уютная площадь, где можно перевести дух. В её центре на помосте находится памятник Алишеру Навои.

Это возвышение можно использовать, чтобы вдохнуть в сквер культурную жизнь. Идея – из «Языка шаблонов».
По всей земле люди когда-то танцевали на улицах; в театре, в песнях и в разговорной речи выражение „танцевать на улице“ обозначает самую большую радость. <...> Смущение и отчуждение — это порождение недавнего времени, блокирующее более насущную человеческую потребность. И, как только нам удаётся нащупать эту жилку, начинаются изменения. Люди вспоминают, как надо танцевать, все берут в руки инструменты, сотни людей объединяются в маленькие оркестры. <...>

В местах для прогулок, на площадях и в центрах вечернего досуга рекомендуется соорудить слегка приподнятый помост для сцены, где могли бы играть уличные музыканты и местные оркестры

— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Если представить, что возвышение в центре площади – это потенциальная сцена для выступления музыкантов или танцев, то газон внизу – отличное место для зрителей.

Раньше танцевальная площадка была в парке Гафура Гуляма, где по субботам оркестр играл романсы и вальсы для пенсионеров.
Дворец «Туркистон»
Сидеть можно
Здесь есть опасные фонтанчики
Вокруг дворца искусств обширная зелёная тенистая зона с выходом на набережную Анхора. Хорошее место как для того, чтобы побеседовать с друзьями, так и для того, чтобы собрать большую компанию и, например, поиграть в настольные игры.
На общественной территории должно существовать хотя бы одно место, где можно надолго задержаться, чтобы побыть на людях. Для этого надо выделить один участок общественной территории и обустроить его особенно продуманно.

На улицах современных городов очень мало таких мест, где людям было бы удобно надолго, на несколько часов, задержаться с друзьями
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
На общественной территории должно существовать хотя бы одно место, где можно надолго задержаться, чтобы побыть на людях. Для этого надо выделить один участок общественной территории и обустроить его особенно продуманно.

На улицах современных городов очень мало таких мест, где людям было бы удобно надолго, на несколько часов, задержаться с друзьями
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Тем ценнее такие места, где можно приятно провести время на открытом воздухе.
В общественных местах должно поощряться присутствие людей без видимой цели. Это качество особенно необходимо общественным местам в зданиях общественного назначения (муниципалитеты, районные общественные центры, публичные библиотеки): если люди не боятся показаться праздношатающимися, они неизбежно сумеют ознакомиться с тем, что происходит в здании, и, возможно, начнут пользоваться этим

— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Площадь Мустакиллик
Сидеть можно
Мы не заметили здесь опасные фонтанчики
Слова Кристофера Александера актуальны не только для зданий, но и для открытых общественных пространств.

У жителей и гостей Ташкента должна быть возможность свободного перемещения по главной площади Узбекистана с возможностью отдохнуть на траве и посмотреть по сторонам.
Парк Болажон (бывший Горького)
Сидеть можно
Мы не заметили здесь опасные фонтанчики
У входа в сквер есть несколько точек питания, но сами зелёные зоны парка не выглядят оживлёнными. Кажется, из них можно было бы сделать места для пикника – это позволило бы заведениям стать больше похожими на уличные кафе, у которых есть важная для города особенность.
Во многих европейских городах, больших и малых, уличные кафе есть в каждом микрорайоне — это такое же обычное явление, как автозаправки в США. И такие места становятся центром общественного притяжения, они превращаются в своего рода клубы: люди имеют обыкновение возвращаться в свои излюбленные места, лица посетителей становятся знакомыми.

Тем лучше, если успешно функционирующее кафе находится в вашем микрорайоне, в шаговой доступности от вашего дома. Его присутствие необычайно способствует усилению своеобразия микрорайона. Это одно из таких мест, откуда новые жители могут начать знакомство с микрорайоном и его старожилами

— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»


Дворец форумов
Прежде всего следует обеспечить такие места, где можно посидеть на земле или с комфортом полежать на песке, вдоль фасадов зданий — надо поставить там сиденья, и пожалуй, неплохо было бы даже сделать один-два спальных алькова
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Прежде всего следует обеспечить такие места, где можно посидеть на земле или с комфортом полежать на песке, вдоль фасадов зданий — надо поставить там сиденья, и пожалуй, неплохо было бы даже сделать один-два спальных алькова
— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»
Сидеть условно не запрещено
Здесь нет опасных фонтанчиков
Вокруг Дворца форумов в центре Ташкента есть огромный газон, который так и манит к себе. Но здесь не погулять и не посидеть на траве, хотя никаких знаков запрета нет.

Сотрудники правоохранительных органов выгоняют желающих отдохнуть на траве. В случае сопротивления здесь даже могут включить поливочную систему (проверено на личном опыте). Посидеть на траве не запрещается перед зданием гостиницы «Узбекистан» через дорогу.
Сквер Амира Темура
Сидеть можно
Здесь есть опасные фонтанчики
Кристофер Александер писал, что только в больших городах с достаточной концентрацией людей можно пережить особое приключение – расслабиться на виду у всех.

Мысли архитектора актуальны и для оживлённого Сквера Амира Темура в самом центре города – ежедневно через него проходят тысячи граждан. Наблюдение за их передвижением можно проводить на зелёных территориях вокруг памятника.
Для удобства мы нанесли локации на карту. Все точки мы соединили между собой – получилось 36 км. Этот путь можно использовать как велосипедный маршрут, а локации по дороге – как возможность перевести дух и
посидеть на траве.
А какие места с газонами для отдыха знаете вы?
Текст подготовил Григорий Морозов.
Автор фотографий: Евгений Сорочин / «Газета.uz».
Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещённых на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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