Путеводитель: Где посидеть на траве в Ташкенте

Известно, что людям очень нравится смешиваться с толпой в парках, на площадях и проспектах, в местах для прогулок, а также в уличных кафе. Нам представляется, что это обусловлено следующими причинами.



Сама обстановка этих мест в силу обычая даёт людям право находиться там; в таких местах можно заниматься почти ритуальными действиями, которые являются частью окружающей обстановки, — читать газету, прогуливаться, играть в мяч; люди чувствуют себя в достаточной безопасности, чтобы расслабиться, кивать друг другу, может быть, даже назначать свидания. Правильно устроенная терраса уличного кафе соответствует этим требованиям. Но у нее есть ещё и особые качества: человек может сидеть там часами, находясь на публике!



— Кристофер Александер, «Язык шаблонов»