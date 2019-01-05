Перечень запрещенных объектов, общественных мест и территорий для осуществления фото- и видеосъемок должен быть утвержден до 1 февраля. Такое поручение Министерству внутренних дел содержится в новом постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли». Перечень должен быть разработан совместно с Министерством обороны, Пограничными войсками Службы государственной безопасности и другими заинтересованными министерствами и ведомствами.

После принятия перечня Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента должны до 1 марта установить указатели о запрете фото- и видеосъемок минимум на двух иностранных языках (английский, русский и другие).

В постановлении подчеркивается, что при отсутствии указателей фото- и видеосъемка может осуществляться «без каких-либо ограничений».

Напомним, в феврале прошлого года президент подписал указ «О мерах по развитию въездного туризма», которым разрешено снимать на фото и видео общественные места, здания и сооружения без ограничений, кроме объектов, перечень которых утверждается правительством. Документ со списком объектов, снимать которые запрещено, принят так и не был.

С 1 июня был отменен запрет на осуществление фото- и видеосъемки в Ташкентском метрополитене.