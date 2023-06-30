«Пешеход — общественный транспорт — велотранспорт — автотранспорт» — такой принцип приоритетности заложен во всех официальных документах последних лет, касающихся безопасности дорожного движения в Узбекистане.

Три года назад президент Шавкат Мирзиёев подчёркивал, что приоритет на улицах должен отдаваться пешеходам, а личный транспорт — в конце списка. Несмотря на это, Ташкент продолжают строить и реконструировать с особой заботой об автомобилистах. А опыт столицы — и хороший, и плохой — быстро копируют другие города.

Заметным прорывом в этом году стало появление выделенных полос для автобусов. Они не везде организованы правильно и часто обрываются, но даже в таком виде они позволили улучшить работу общественного транспорта и привлечь часть пассажиров, которые до этого выбирали такси.

Но в плане строительства тротуаров и велополос Ташкент продолжает выбирать далеко не лучшие подходы, игнорируя интересы пользователей этой инфраструктуры и даже не желая к ним прислушаться. Это вызывает вопросы и доказывает, что приоритетом для города остаются автомобили.

«Газета.uz» посвятила целый ряд статей тому, как не надо было строить тротуары и велодорожки, как власти, совмещая их, закладывают условия для конфликта между пешеходами и пользователями велодорожек, как повсеместно нарушается законодательство о доступности среды для маломобильных граждан. Власти обещали учесть критику и исправить недостатки. Но хокимияты продолжают игнорировать рекомендации экспертов и просьбы горожан.

Наш корреспондент прошёлся по участкам улиц Паркентской и Мирзо-Улугбека, где сейчас обновляются тротуары, и увидел, что строители повторяют те же ошибки, о которых говорилось ещё до начала строительства новых тротуаров в 2020 году (если кратко: «Газету.uz» просили не критиковать, пока проект не закончен).

На перекрёстке этих улиц, как и на многих других в столице, проезжая часть достигает семи-восьми (!) полос в одну сторону. Однако сузить лишнее пространство, отдать часть под велополосу, расширить тротуар, высадить взрослые деревья и провести другое современное благоустройство власти не могут. Наверное, горожане слишком много просят.

Фото

Семь полос для машин (из них две сейчас занимает выделенная линия для автобусов) и узкий тротуар.

Велодорожку перед школой решили расположить вдоль забора.

Во время строительства условия для безопасного движения пешеходов не создавались.

На проспекте Мирзо Улугбека местами отсутствует тротуар. Мы сообщали о похожей проблеме на улице Мукими.





Вдоль улицы Паркентской, если идти на стороне, где расположен Паркентский рынок, нет практически ни одного дерева.

Пешеходы вынуждены не переходить, а перебегать улицу, где когда-то проходила трамвайная линия.