«Пешеход — общественный транспорт — велотранспорт — автотранспорт» — такой принцип приоритетности заложен во всех официальных документах последних лет, касающихся безопасности дорожного движения в Узбекистане.
Три года назад президент Шавкат Мирзиёев подчёркивал, что приоритет на улицах должен отдаваться пешеходам, а личный транспорт — в конце списка. Несмотря на это, Ташкент продолжают строить и реконструировать с особой заботой об автомобилистах. А опыт столицы — и хороший, и плохой — быстро копируют другие города.
Заметным прорывом в этом году стало появление выделенных полос для автобусов. Они не везде организованы правильно и часто обрываются, но даже в таком виде они позволили улучшить работу общественного транспорта и привлечь часть пассажиров, которые до этого выбирали такси.
Но в плане строительства тротуаров и велополос Ташкент продолжает выбирать далеко не лучшие подходы, игнорируя интересы пользователей этой инфраструктуры и даже не желая к ним прислушаться. Это вызывает вопросы и доказывает, что приоритетом для города остаются автомобили.
«Газета.uz» посвятила целый ряд статей тому, как не надо было строить тротуары и велодорожки, как власти, совмещая их, закладывают условия для конфликта между пешеходами и пользователями велодорожек, как повсеместно нарушается законодательство о доступности среды для маломобильных граждан. Власти обещали учесть критику и исправить недостатки. Но хокимияты продолжают игнорировать рекомендации экспертов и просьбы горожан.
Наш корреспондент прошёлся по участкам улиц Паркентской и Мирзо-Улугбека, где сейчас обновляются тротуары, и увидел, что строители повторяют те же ошибки, о которых говорилось ещё до начала строительства новых тротуаров в 2020 году (если кратко: «Газету.uz» просили не критиковать, пока проект не закончен).
На перекрёстке этих улиц, как и на многих других в столице, проезжая часть достигает семи-восьми (!) полос в одну сторону. Однако сузить лишнее пространство, отдать часть под велополосу, расширить тротуар, высадить взрослые деревья и провести другое современное благоустройство власти не могут. Наверное, горожане слишком много просят.
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