«Пешеход — общественный транспорт — велотранспорт — автотранспорт» — такой принцип приоритетности заложен во всех официальных документах последних лет, касающихся безопасности дорожного движения в Узбекистане.

Три года назад президент Шавкат Мирзиёев подчёркивал, что приоритет на улицах должен отдаваться пешеходам, а личный транспорт — в конце списка. Несмотря на это, Ташкент продолжают строить и реконструировать с особой заботой об автомобилистах. А опыт столицы — и хороший, и плохой — быстро копируют другие города.

Заметным прорывом в этом году стало появление выделенных полос для автобусов. Они не везде организованы правильно и часто обрываются, но даже в таком виде они позволили улучшить работу общественного транспорта и привлечь часть пассажиров, которые до этого выбирали такси.

Но в плане строительства тротуаров и велополос Ташкент продолжает выбирать далеко не лучшие подходы, игнорируя интересы пользователей этой инфраструктуры и даже не желая к ним прислушаться. Это вызывает вопросы и доказывает, что приоритетом для города остаются автомобили.

«Газета.uz» посвятила целый ряд статей тому, как не надо было строить тротуары и велодорожки, как власти, совмещая их, закладывают условия для конфликта между пешеходами и пользователями велодорожек, как повсеместно нарушается законодательство о доступности среды для маломобильных граждан. Власти обещали учесть критику и исправить недостатки. Но хокимияты продолжают игнорировать рекомендации экспертов и просьбы горожан.

Наш корреспондент прошёлся по участкам улиц Паркентской и Мирзо-Улугбека, где сейчас обновляются тротуары, и увидел, что строители повторяют те же ошибки, о которых говорилось ещё до начала строительства новых тротуаров в 2020 году (если кратко: «Газету.uz» просили не критиковать, пока проект не закончен).

На перекрёстке этих улиц, как и на многих других в столице, проезжая часть достигает семи-восьми (!) полос в одну сторону. Однако сузить лишнее пространство, отдать часть под велополосу, расширить тротуар, высадить взрослые деревья и провести другое современное благоустройство власти не могут. Наверное, горожане слишком много просят.

Фото

Семь полос для машин (из них две сейчас занимает выделенная линия для автобусов) и узкий тротуар.Семь полос для машин (из них две сейчас занимает выделенная линия для автобусов) и узкий тротуар.

велодорожки, ташкент, тротуары

Велодорожку перед школой решили расположить вдоль забора.Велодорожку перед школой решили расположить вдоль забора.

велодорожки, ташкент, тротуары

велодорожки, ташкент, тротуары

Во время строительства условия для безопасного движения пешеходов не создавались.Во время строительства условия для безопасного движения пешеходов не создавались.

На проспекте Мирзо Улугбека местами отсутствует тротуар. Мы сообщали о похожей проблеме на улице Мукими.На проспекте Мирзо Улугбека местами отсутствует тротуар. Мы сообщали о похожей проблеме на улице Мукими.

велодорожки, ташкент, тротуары

Вдоль улицы Паркентской, если идти на стороне, где расположен Паркентский рынок, нет практически ни одного дерева.Вдоль улицы Паркентской, если идти на стороне, где расположен Паркентский рынок, нет практически ни одного дерева.

Пешеходы вынуждены не переходить, а перебегать улицу, где когда-то проходила трамвайная линия.Пешеходы вынуждены не переходить, а перебегать улицу, где когда-то проходила трамвайная линия.