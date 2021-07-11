Как не надо было строить велодорожки и почему следует взять паузу

Пешеходы предпочитают ходить по велодорожкам, потому что на тротуаре плитка уложена некачественно. Тряска может побеспокоить малыша в коляске. Пешеходы не виноваты. Это естественное поведение человека.
Улица Нукус
Вода из ливневого жёлоба будет стекать на велодорожку. Жёлоб в низменности проложен вдоль велодорожки и не закрыт решёткой. Очевидно, проектировщики никогда не оказывались в такой засаде, когда колесо попадает в продолговатую расщелину небольшой глубины, как, например, трамвайные рельсы. Выбраться из неё обычно удаётся через падение. Падать — страшно.
О нуждах пешеходов проектировщики даже не подумали. Интересы десятков тысяч людей, которые могли бы пользоваться средой, будь она человечнее, оказались ниже интересов предприятия, находящегося за этими воротами.
Улица Нукус
«Газета.uz» призывала проектировщиков не опускать уровень тротуаров и велодорожек до уровня проезжей части на въездах в жилые кварталы и другие проезды. Однако это предложение было проигнорировано.
Число пешеходов и велосипедистов, пользующихся этим участком, явно превышает число автротранспорта. Власти показали, что не намерены ставить интересы пешеходов, их здоровье и безопасность выше интересов владельцев индивидуального транспорта, как было поручено президентом.
Улица Нукус
На первый взгляд, довольно плавный съезд для велосипедистов. Почему нельзя было отказаться от ступеней для пешеходов?
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Комментарии
Олег Новиков
Спасибо большое хокиму города за
такую работу! Пусть сам едет по таким дорогам! И деньги в бюджет пусть вернёт!
Таир
Да это позор просто. Покрытие велодорожек, стыки на них и спуски с бардюров которые поперек дорожке стоят просто плакать заставляют. В Эмиратах я видел супер гладкие спуски, все продумано до миллиметра, а унас? “И так сойдет“
Татьяна
Ооо даа! На Кушбеги сделали тротуар и велодорожку. Это “шедевр“! Ширина тротуаровелодорожки около полутора метров. Скоро будем читать сводки о столкновении с пешеходами! Смех сквозь слёзы.
Павел Чирцов
Пустая трата денег! Меня эти велодорожки просто бесят..
Ailouros Tigris
Серьезная и грустная тема, завязанная на глупости, сроках и откатах. Хокимият, госархстрой, строитель, проектировщик — в этой цепи все звенья слабые. Но слабые для выполнения задачи “велодорожки“. А с распилом бюджета все удачно справились. Ибо контроля нет, и вряд ли появится. В партиях ребрендинги, в налоговых переучеты, минстрой повяз в конфликтах интересов.
А было бы желание. Всего-то и надо:
1. Анализ проекта на любой участок, который сейчас не выдерживает критики. Указаны ли там сводные генпланы, уклоны, стыки, типы покрытия.
2. Анализ исполнительных документов для таких участков, в т.ч. закупочные ведомости и локальные сметы
Ничего сложного. Просто последствий будет много, до верху дотянется.
Так и живем..
Vitaliy
Хорошая статья.
Спасибо автору.
Автор прав, у нас все в основном делается в интересах автовладельцев.
У нас не меньше проблем в вопросе защиты прав пешеходов!!
Давайте об этом тоже будем говорить!
Akmal Tangirberdiev
У нас автодороги не продуманы, с непонятными разворотами, большими не нужными островками и вообще новые строительные объекты все до ума не доведены! Что за специалисты? Это касается и дорог, и велодорог и метро и парков список можно продолжать долго