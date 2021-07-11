Как не надо было строить велодорожки и почему следует взять паузу

Улица Нукус

Вода из ливневого жёлоба будет стекать на велодорожку. Жёлоб в низменности проложен вдоль велодорожки и не закрыт решёткой. Очевидно, проектировщики никогда не оказывались в такой засаде, когда колесо попадает в продолговатую расщелину небольшой глубины, как, например, трамвайные рельсы. Выбраться из неё обычно удаётся через падение. Падать — страшно.

О нуждах пешеходов проектировщики даже не подумали. Интересы десятков тысяч людей, которые могли бы пользоваться средой, будь она человечнее, оказались ниже интересов предприятия, находящегося за этими воротами.