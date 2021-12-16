Заместитель премьер-министра Узбекистана, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов на встрече с представителями велосообщества в среду поручил переделать существующие в Ташкенте велодорожки, передаёт корреспондент «Газеты.uz».





Азиз Абдухакимов.

Мероприятие было организовано после публикации ряда статей о недостатках велоинфраструктуры. «Газета.uz» публиковала подробный материал о том, как не надо было строить велодорожки и почему властям столицы и других регионов, которые копируют ташкентские велодорожки, надо взять паузу и пересмотреть проекты. Недавно сайт Podrobno.uz также опубликовал материал «Из ниоткуда в никуда. Зачем ташкентцам велодорожки, построенные для галочки?»

Вице-премьер сообщил, что на сегодняшний день в стране проложено более 900 км велодорожек, в том числе 127 км в столице. Он отметил, что на строительство пешеходной и велосипедной инфраструктуры в Ташкенте было выделено 20 млн долларов, но в результате ими невозможно пользоваться.

Азиз Абдухакимов поручил создать общественный совет для приёма в эксплуатацию велосипедной и пешеходной инфраструктуры, а также интегрировать в законодательство процедуру приёмки инфраструктуры общественностью. В рабочую группу должны войти велоактивисты, люди с инвалидностью и спортсмены, сказал он.

Тротуар и велодорожка на улице Нукусской в Ташкенте.

Вице-премьер также поручил с участием велосообщества провести инвентаризацию существующей велоинфраструктуры, учесть все недостатки и исправить их. «Пока не исправят, принимать не будем», — подчеркнул он.

Азиз Абдухакимов сказал, что для сообщений о недостатках велоинфраструктуры необходимо создать онлайн-инструмент, куда пользователи могли бы присылать фото- и видеоматериалы, а также локацию и описание проблемы. Разработкой такого инструмента он поручил заняться представителям хокимията Ташкента, отметив, что Telegram-группа для этого не подойдёт, так как в ней «потом ничего не найдешь».

Заместитель премьер-министра поручил на первом этапе исправить все недостатки. Одновременно с этим требуется разработка списка рекомендаций для продолжения проекта по строительству велоинфраструктуры.

Представитель велосообщества, специалист по городскому планированию Бобур Сираджев подчеркнул, что необходимо разработать стандарты для строительства велоинфраструктуры.

Велодорожка в никуда на улице Шахрисабзской летом 2021 года. Сейчас она продолжена, но только налево и направо.

Директор компании Allegro Develop Project, являющейся исполнителем проекта по строительству велосипедной и пешеходной инфраструктуры, Комил Тулаганов сказал, что такие стандарты уже разработаны и приняты в новой редакции ШНК «Автомобильные дороги», и при проектировании они руководствуются стандартами для проектирования автомобильных дорог общего пользования.

«В городах мы передвигаемся по улицам, не автомобильным дорогам», — сказал Бобур Сираджев и добавил, что государственные стандарты по строительству велодорожек на сегодняшний день не удовлетворяют нужды велосипедистов.

Специалист хокимията Ташкента по жилищно-коммунальному обслуживанию Озод Ризаев отметил, что существующие велодорожки спроектированы турецкой транспортной компанией Kalyon Ulaştırma с учётом рекомендаций экспертов немецкого бюро Planungsbüro VAR+. «Газета.uz» подробно рассказывала о рекомендациях специалистов из Германии, а также публиковала интервью с главой Kalyon Ulaştırma Джихатом Кальёнджуоглу.

«Одной из главных рекомендаций VAR+ было не совмещать велодорожки с тротуарами, не забирать у пешеходов и без того недостаточное пространство. Но при исполнении это проигнорировали», — сказала велоактивист и корреспондент «Газеты.uz» Сабина Бакаева.

Отметим, что рекомендации Planungsbüro VAR+ не были опубликованы для ознакомления.

Новые тротуар и велодорожка, не соответствующие стандартам, на недавно полностью отремонтированной улице Фаргона йули.

Азиз Абдухакимов сказал, что имплементация велодорожек в пешеходную среду приведёт к проблемам и трагедиям, когда число велосипедистов увеличится и вырастет популярность электросамокатов. Учитывая опыт российских городов, министр туризма и спорта также поручил ввести в Правила дорожного движения Узбекистана ограничение скорости движения электросамокатов на тротуарах и пешеходных дорожках.

Вице-премьер привёл в пример Москву, которая решилась расширять тротуары за счёт проезжей части. Таким образом, подчеркнул он, город способствовал снижению пробок на улицах.

«Семи-восьмиполосные дороги ни к чему хорошему не приведут. Мы превратимся в очередной Дубай, где без машины невозможно передвигаться», — заявил он.

По словам директора Allegro Develop Project Комила Тулаганова, ограничение скорости движения велосипедистов уже существует. «В стеснённых условиях — 15 км/ч», — сказал он.

Велоактивист Бобур Сираджев поинтересовался, зачем исполнитель изначально проектирует эти стеснённые условия. «Или вам изначально было поручено делать именно такие велодорожки?» — спросил он. Комил Тулаганов не ответил.

Улица Шахрисабзская (рядом с бывшим Автодорожным институтом). На широком тротуаре проектировщики сознательно создали стеснённые условия и соорудили ров.

Компания Allegro Develop Project проложила велодорожки на улицах Шахрисабзской (от бывшей гостиницы «Россия» до бывшего магазина «Детский мир»), Нукусской, Фаргона йули и Ахмада Дониша.

«Всегда ругаемся, когда ходим по Нукусской. Всегда спрашиваем, кто так делает!» — сказал Азиз Абдухакимов. Он добавил, что раз подрядчик не участвовал в тендере, а получил проект в рамках распоряжения, инфраструктуру «тем более должны переделать».





Приоритет автомобилям в месте, где он не нужен. Улица Нукусская.

Бобур Сираджев также отметил, что продолжительное время он сталкивается с различными трудностями при регистрации негосударственной некоммерческой организации для популяризации принципов современной урбанистики и участия в создании дружелюбной городской среды.

Азиз Абдухакимов поручил оказать содействие в регистрации ННО и сказал, что сам является поклонником исследований городского развития. «Любитель урбанистики, почитатель городской среды», — сказал о себе вице-премьер.