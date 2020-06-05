Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 июня ознакомился с Транспортной концепцией Ташкента, разработанной хокимиятом города в сотрудничестве с турецкой компанией Kalyon.

Как сообщила пресс-служба президента, концепция разработана на основе анализа транспортных потоков в городе с применением геоинформационной системы. Цель документа — обеспечение безопасности, удобства и экономичности транспортной системы столицы.

На презентации, как передал телеканал «Узбекистан 24», Шавкат Мирзиёев отметил, что подобная концепция внедряется в Ташкенте впервые. Он подчеркнул, что реализация концепции позволит не только упорядочить дорожную инфраструктуру и движение транспорта, но и улучшить состояние окружающей среды и здоровье горожан.

Концепция, состоящая из 13 направлений, ставит в приоритет пешеходов и велосипедистов, затем общественный транспорт и только потом автомобилистов.

Документ охватывает вопросы развитие системы автоматических платежей на транспорте, системы управления такси, расширения парковочных мест, развития пешеходной и велоинфраструктуры.

Запланирован пересмотр перекрестков с учетом безопасности как пешеходов, так и автомобилей.

Президент подчеркнул необходимость создания дополнительных условий для движения пешеходов и велосипедов.

«На наших дорогах транспорту отдается излишний приоритет. Хотя движение пешеходов, спокойствие и здоровье людей должны быть на первом месте», — сказал глава государства.

Он дал указание апробировать Транспортную концепцию на основе опыта Турции в одном из районов Ташкента и в дальнейшем внедрить ее по всей столице и в других городах Узбекистана.

Ожидаемый экономический эффект от внедрения концепции за счет снижения расхода топлива, количества ДТП, загрязнения воздуха, а также оптимизации маршрутов общественного транспорта и применения автоматизированной системы оплаты, составляет свыше 155,7 млн долларов США в год.