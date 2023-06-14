Количество пассажиров автобусов в Ташкенте после закупки новых автобусов и электробусов большой и особо большой вместимости выросло, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана со ссылкой на компанию «Тошшахартрансхизмат».

В мае автобусы столицы ежедневно перевозили в среднем более 782 тысяч пассажиров. Это на 63% больше, чем в этом же месяце в прошлом году — 478 тысяч.

На маршруты выезжали 1330 автобусов в день, или на 40% больше, чем в мае 2022 года — 806. Ежедневное количество рейсов выросло до 16741 против 10424 рейсов в мае прошлого года, рост составил 60%.

Согласно данным «Тошшахартрансхизмат», в мае на 151 маршруте всего было перевезено 16,5 миллиона пассажиров. Самые востребованные маршруты — №8 (342709 пассажиров), №131 (315487) и №93 (301352). По итогам апреля сообщалось о более чем 13,6 миллиона перевезённых пассажиров на 150 маршрутах.

Автобусный парк столицы начал пополняться новыми автобусами китайского производства с 20 апреля. В этот день на маршруты вышли сразу 400 машин — 169 электробусов и 117 газовых автобусов Yutong длиной 12 метров и 114 сочленённых автобусов («гармошек») длиной 18 метров King Long.

Всего было заказано 1000 автобусов и электробусов. Поставок такого количества автобусов в Ташкент за короткий срок никогда не было.

По данным, полученным «Газетой.uz» в «Тошшахартрансхизмат», на данный момент поставлено уже 970 машин. в том числе 300 электробусов, 200 «гармошек» и 470 газовых автобусов. На линии выпущены 298 электробусов на 26 маршрутах, 187 «гармошек» на 13 маршрутах и 133 газовых автобуса на 12 маршрутах. Остальные машины находятся в процессе оформления.

До конца лета все 160 автобусных маршрутов должны перевести на систему работы на основе брутто-контрактов с отменой дневного плана сдачи наличной выручки. Это должно улучшить регулярность движения.

Параллельно ведётся работа по организации выделенных полос, позволяющих автобусам не стоять в пробках.