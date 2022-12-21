В городском общественном транспорте Ташкента начнут установку камер фиксации нарушений Правил дорожного движения, сообщил «Газете.uz» председатель правления компании «Тошшахартрансхизмат», начальник Управления транспорта столицы Анвар Джураев. Мера, внедрение которой обсуждается уже несколько лет, должна заставить «работать» выделенные полосы для общественного транспорта и препятствовать парковке на остановках.

По словам Анвара Джураева, это одно из решений проблем системы общественного транспорта, которое разрабатывается межведомственным оперативным штабом, созданным после визита президента Шавката Мирзиёева в автобусный парк №18. В штаб, как мы писали, вошли руководители и сотрудники не только Министерства транспорта, но и министерств внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, а также Национальной гвардии.

«МВД проводит инвентаризацию всех остановок. Перед платформами нанесём разметку в виде зигзага, чтобы водители не парковались. Нарушителей будут фиксировать сами автобусы. На первом этапе экспериментально установим камеры в 20 автобусах. МВД помогло сделать техническое задание для камер. Мы хотим, чтобы их уже на заводе установили, чтобы в марте мы 1000 автобусов получили с камерами», — рассказал Анвар Джураев.





Он добавил, что в салонах ранее полученных автобусов Yutong установлено восемь камер, однако их технические характеристики не позволяют интегрировать систему СБДД.

Выделенные линии

Глава Управления транспорта столицы рассказал, что в выходные хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на совещании спросил сотрудников диспетчерской службы ТШТХ о проблемах. Специалисты выделили проблему простоя транспорта в пробках, которые образуются не только в часы пик, но и близ крупных рынков.

«Около машинного базара в Сергели в выходные запаркованы две полосы. Хоким поручил очистить полосы и сравнить показатели за воскресенья 11 и 18 декабря. Количество рейсов удалось увеличить на 10%, а пассажиропоток — на 5,5%, — перечислил Анвар Джураев. — Мы взяли лишь один отрезок. Значит, если по городу будем делать коридоры, улучшим работу общественного транспорта. С „выделенками“ можно увеличить эффективность работы автобусов на 50%».

Обособление выделенной полосы на ул. Навои. Фото: СБДД МВД.

Опыт эксплуатации выделенных полос на улице Навои показал, что без установки физических ограждений «выделенки» не будут работать, подчеркнул Анвар Джураев. Поэтому обособлять полосы для общественного транспорта от полос общего пользования временно планируется конусами и лентами.

Директор Проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта Узбекистана Мурад Абидов рассказал, что на первом этапе выделенные полосы появятся на 8 транспортных коридорах:

Проспект Амира Темура от МКАД до ТКАД;

Шота Руставели — Навои;

Беруни;

Самарканд дарвоза — Кукча — Бешкайрагач;

Лутфи — Мукими — Бабура;

Фархадская — МКАД;

Фергана йули — Истикбол;

ТТЗ — Мирзо Улугбека — Махтумкули.

Мурад Абидов отметил, что к запуску уже готовы выделенные линии на улицах Навои и Беруни. О работе выделенных полос на этом участке и проблемах, которые нужно решить, «Газета.uz» писала ранее. Помимо отсутствия должного контроля, проблемой являются частые обрывы выделенных линий.

«[На Навои и Беруни] нет большой необходимости в придорожной парковке. В целом придорожную парковку можно потихоньку снижать. Будем оставлять там, где габариты улицы позволяют», — сказал Мурад Абидов.

Он добавил, что выделенные полосы для общественного транспорта позволят городу обеспечить его приоритет на практике. Правилами дорожного движения этот приоритет предусмотрен, однако никто его не соблюдает.

«Выделенные линии необходимы для того, чтобы увеличить эксплуатационную скорость, чтобы автобусы могли выполнить плановые рейсы. Если мы не дадим автобусам приоритет, пополнение парка не позволит им соблюдать расписание. Только приоритизация общественного транспорта позволит ему стать устойчивым и не зависеть от заторов, как сейчас».