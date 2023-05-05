Компания «Тошшахартрансхизмат» планирует отменить дневной план сдачи наличной выручки на всех автобусных маршрутах Ташкента уже в августе. Об этом «Газете.uz» заявил глава компании и столичного управления транспорта Анвар Джураев. Ранее пресс-служба ведомства сообщила об отмене плана с 5 мая на 14 маршрутах.

С отменой плана пассажирские перевозки будут финансироваться на основе брутто-контрактов. Это означает, что город будет оплачивать перевозчикам выполнение рейсов с условием контроля их качества. То есть автобусы должны ездить по расписанию, закрывать все рейсы, водители должны управлять транспортом аккуратно, салон автобуса должен быть чистым. Подробнее о брутто-контактах мы писали ранее.

Анвар Джураев рассказал, что до конца мая Управление транспорта рассчитает стоимость всех автобусных маршрутов (сейчас их более 160). В июне планируется разыграть тендеры.

По словам Анвара Джураева, «Тошшахартрансхизмат» также планирует участвовать в тендере. Поскольку для потенциальных перевозчиков брутто-контракты — новая модель организации перевозок, предприниматели могут сомневаться в выполнении условий контракта.

Анвар Джураев заявил, что при плановой системе частным перевозчикам невыгодно покупать автобусы большой вместимости.

«В июне 14 маршрутов получат выплату по брутто-контрактам. Эта информация разойдётся сарафанным радио среди других перевозчиков, и они начнут рассматривать своё участие в городских пассажирских перевозках», — сказал Анвар Джураев.

Таким образом, ТШТХ планирует уменьшить долю своего участия в городских перевозках.

Переход на брутто-контракты вводится согласно февральскому постановлению президента о реформировании системы общественного транспорта. Этим же постановлением предусмотрено внедрение в Ташкенте гибких тарифов на проезд в общественном транспорте.