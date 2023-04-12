Ташкент до мая должен получить 1000 новых автобусов большой и особо большой вместимости, заказанных в Китае. Поставок такого количества автобусов за короткий срок никогда не было.

К концу прошлой недели в столицу с заводов прибыли 100 электробусов и 103 автобуса Yutong (длиной 12 м), а также 30 сочленённых автобусов King Long (длиной 18 м). В субботу прошла их презентация.

Главный инженер компании «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ) Абдужамил Азизов рассказал «Газете.uz», что если автобусы приезжают из Китая своим ходом, то электробусы везут на наземном грузовом транспорте. На дорогу уходит от 10 до 14 дней, оформление машин в автобусных парках также требует времени.





По прибытии всех 1000 автобусов общее количество подвижного состава ТШТХ составит 1900 автобусов. Абдужамил Азизов заверил, что в автопарках достаточно места для их содержания и обслуживания.

Сейчас компания активно набирает водителей. Для управления автобусами-«гармошками» нанимают водителей с категорией прав Е. По поручению премьер-министра Абдуллы Арипова был открыт полигон, где водители практикуются в управлении общественным транспортом в городских условиях.

В 18-метровых автобусах четыре двери. Абдужамил Азизов рассказал, что в них используется современная система сочленения, при которой колёса задней части машины повторяют траекторию, по которой проехали задние колёса передней части. Это улучшает манёвренность автобуса, несмотря на его размеры. Камеры, расположенные снаружи и по бокам автобуса, облегчают управление автобусом.

Все машины уже начали оборудовать стационарными валидаторами. Их устанавливают на поручнях у дверей.





Кроме того, над каждой дверью установлено оборудование для подсчёта входящих и выходящих пассажиров. Система позволит транспортным инженерам изучать востребованность маршрутов и на основе этих данных планировать маршруты, изменять графики, интервалы и подвижный состав.

Система подсчёта пассажиров.



При разработке технического задания для заводов Yutong и King Long специалисты «Тошшахартрансхизмат» уделили отдельное внимание размеру форточек — их высота составляет 40 см. Абдужамил Азизов отметил, что в автобусах Man и Mercedes размер окон не позволял хорошо проветривать автобусы. Все новые машины также оборудованы кондиционерами.





В автобусах Yutong есть шторы.





В «гармошках» два табло для пассажиров передней и задней частей автобуса.





В салоне всех автобусов у каждого сиденья есть USB-разъёмы для зарядки телефонов.





Оборудованы специальные места для людей с инвалидностью и маленькими детьми, а также беременных женщин. Кресла также имеют поднимающиеся подлокотники.

При разработке технического задания инженеры также предусмотрели место для багажа.





Главный инженер ТШТХ отметил, что все автобусы также довольно удобны в обслуживании, так как все детали доступны механикам.

Когда автобусы выйдут в город

Автобусы начнут выходить в город по мере прибытия и прохождения всех процедур регистрации. Однако для выхода 18-метровых автобусов необходима реконструкция некоторых остановок.

Директор Проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта Мурад Абидов отметил «Газете.uz», что «гармошки» поставят на 13 самых загруженных маршрутов: №№58, 93, 131 и другие. Полный список будет опубликован позже.

Весь подвижной состав на этих маршрутах будет представлен автобусами особо большой вместимости — до 140 пассажиров (12-метровые автобусы рассчитаны на 90 человек).

Эксперт по организации дорожного движения Проектного офиса Андрей Багинов рассказал, что специалисты провели инвентаризацию остановок маршрута №131. Более половины из них необходимо реконструировать. Сейчас их длина не соответствуют размеру «гармошек», для которых нужны платформы длиной минимум 20−24 метра.





«Лучше, конечно, делать остановки 32-х метровыми и более, чтобы хотя бы два автобуса могли осуществлять посадку пассажиров одновременно», — пояснил Андрей Багинов.

Он добавил, что многие автобусные остановки также нужно расширять: «Большая проблема в том, что почти все остановки отдали под ведение частного бизнеса: магазины, кофе, кафе и другие вещи. И получается, что у нас автобус останавливается в кармане и высаживает людей сразу в стену этого магазина. Для этого мы хотим нарастить именно площадки хотя бы на 1,5−2 м, чтобы обеспечить нужную ширину площадки».

Мурад Абидов отметил, что многие предприниматели, владеющие бизнесом на автобусных остановках, получили кадастр на недвижимость. Это затрудняет возвращение автобусных остановок на баланс города, так как в каждом случае необходимо судебное разбирательство. Для решения проблемы проще нарастить платформы, сказал он.

Андрей Багинов рассказал, что на остановке «Алайский рынок» появятся две дополнительные платформы. Это необходимо, чтобы снизить концентрацию автобусов на одной остановке. Сейчас они останавливаются напротив главных ворот рынка и высаживают пассажиров в два ряда, причём ряд, который ближе к дороге, не имеет посадочной платформы. Её построят. Ещё одна платформа появится у Института Гёте. Таким образом, часть маршрутов будет останавливаться дальше и пробки из автобусов должны исчезнуть.

Ширина выделенной автобусной полосы на этом участке улицы Амира Темура составит 6 метров. Таким образом, один автобус сможет высаживать пассажиров, а другой беспрепятственно проезжать по выделенной полосе.