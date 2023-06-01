Международная организация труда, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирный банк приветствовали создание Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг.

«Являясь ведущими партнёрами по развитию, поддерживающими реформу социальной защиты в мире и в Узбекистане, мы считаем, что создание агентства станет важным шагом для продвижения социальной защиты в Узбекистане и обеспечит реализацию Национальной стратегии социальной защиты, национальных целей развития и Целей устойчивого развития, направленных на снижение и предотвращение бедности, уязвимости и социальной изоляции отдельных лиц и семей на протяжении всего жизненного цикла», — говорится в заявлении.

«В задачи агентства входят координация и реализация комплексных и всесторонних мер системы социальной защиты, предотвращение уязвимости и защита социально незащищённых групп. Мы твёрдо убеждены, что созданное агентство будет иметь решающее значение в устранении фрагментации, пробелов в функциях социальной защиты и усиления мониторинга и оценки системы», — отмечается в заявлении.

Международные организации назвали отрадным то, что агентство «будет уделять особое внимание приоритетам в области защиты детей и инклюзии людей с инвалидностью в соответствии с международными стандартами и нормами».

«Будучи уполномоченным органом, данное агентство обеспечит разработку политики социальной защиты, которая объединит социальное обеспечение и социальные услуги, а также координацию взаимодействия с сектором занятости и другими услугами», — говорится в заявлении.

«Мы надеемся, что агентство будет определять нормативные рамки национальной политики в области социальной защиты, руководить разработкой отдельных программ и обеспечивать согласованность действий, контролируя реализацию и осуществление мер на основе фактических данных», — выразили надежду международные институты.

«В рамках агентства мы видим колоссальные возможности в Узбекистане для создания системы социальной защиты, адаптирующейся и оперативно реагирующей к длительным или внезапным потрясениям и кризисам, влияющим на благополучие семей и детей и позволит укрепить их устойчивость», — отмечается в заявлении.

«МОТ, ЮНИСЕФ и Всемирный банк готовы и дальше поддерживать правительство Узбекистана в содействии развитию социальной защиты в интересах всех в стране», — заявили три организации.

Долгий путь к созданию агентства

О необходимости создания единого ведомства, ответственного за социальную защиту, отечественные эксперты и международные организации говорили много лет. Функции социальной защиты до сих пор были распределены среди нескольких министерств и ведомств, что снижало эффективность работы в этой сфере. В 2019 году было заявлено о планах создать министерство, ответственное за социальную защиту, к 2022 году.

Год назад специалист в сфере модернизации госуправления и институциональных реформ Азиза Умарова в колонке для «Газеты.uz» под названием «Важнейший госорган, которого нет» писала, что Узбекистан остро нуждается в обновлённой системе социальной защиты и внедрении образованных профессиональных социальных работников для работы с нуждающимися. В 2018 году мы публиковали её же колонку «Реформы для людей», в которой говорилось, что для обеспечения эффективной системы социальной защиты требуется единый координирующий орган.

Предложение создать Национальное агентство социальной защиты Шавкат Мирзиёев озвучил 30 мая, выступая в качестве кандидата в президенты на съезде партии УзЛиДеП.

1 июня Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении Мансурбека Оллоёрова советником президента по вопросам социальной защиты и директором Национального агентства социальной защиты.

Документ о создании агентства пока в интернете не публиковался.