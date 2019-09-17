Команда ООН в Узбекистане в партнерстве с Кабинетом Министров разработала совместную программу по улучшению системы социальной защиты уязвимых слоев населения, сообщили «Газете.uz» в представительстве ЮНИСЕФ.

Программу презентовали в Ташкенте 17 сентября, на мероприятии председательствовали вице-премьер Азиз Абдухакимов и постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер.

Основные компоненты программы — проведение институциональной реформы и осуществление пилотных программ для лиц с инвалидностью, говорится в сообщении. В целом, как ожидается, система соцзащиты будет состоять из системы социального обеспечения, включающей программы пособий и социального страхования, и системы социальных услуг и работы, включающей соцуслуги для детей и взрослых.

О планах создать в Узбекистане министерство, ответственное за социальную защиту, сообщалось еще в мае. Как стало известно теперь, единое ведомство с «достаточными ресурсами для эффективной социальной защиты, соответствующей потребностям каждого жителя страны», появится в стране к 2022 году. Годом раньше, к 2021 году, планируется разработать и утвердить Национальную стратегию социальной защиты, основанную на Повестке в области устойчивого развития до 2030 года.

Узбекистан стал одной из 24 стран, чьи заявки на получение финансирования Фонда Целей устойчивого развития (ЦУР) были одобрены. Это финансирование предназначено для ускорения прогресса в достижении ЦУР во всем мире.

Сейчас в Узбекистане функции социальной защиты распределены среди нескольких министерств и ведомств. Несмотря на то, что страна инвестирует около 8−9% ВВП в социальную защиту и привержена ЦУР в области социальной защиты, в последние годы разрыв в системе социальной защиты увеличивается, отметили в ЮНИСЕФ.

«Большинство лиц с инвалидностью не имеют адекватной социальной защиты. Размеры социальных пособий значительно сократились, с одновременным снижением охвата среди уязвимых семей с детьми до 25%. Только 10% нуждающихся лиц имеют доступ к социальным пособиям и активным программам на рынке труда, а 30% лиц пенсионного возраста не включены в программы социального страхования», — говорится в сообщении.

«Недостаток интеграции на политическом и институциональном уровнях является основной причиной [невозможности] предоставления эффективной социальной защиты ни одной уязвимой группе, — сказал глава Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн. — На практике это означает, что нуждающиеся люди не могут получить услуги или поддержку, на которые они имеют право, и даже не знают, куда обратиться. Создание единого органа позволило бы использовать комплексный подход в предоставлении социальной защиты уязвимым лицам, детям и семьям».