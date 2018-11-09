Представители правительственных и общественных организаций рассмотрели результаты оценки системы социальной защиты в стране, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

Семинар «Оценка системы социальной защиты Узбекистана» был организован 9 ноября Министерством занятости и трудовых отношений, ЮНИСЕФ, Всемирным банком и Международной организацией труда.

Результаты общенационального опроса домохозяйств, проведенного в 2018 году, показали, что 75% семей с низким доходом не получают социальные пособия. Социальная работа, необходимая для всесторонней поддержки семей и выведения их из статуса низкого дохода, не установлена как функция внутри правительства. Система социальной защиты в Узбекистане остается фрагментарной, что приводит к неэффективности инвестиций в сфере социальной защиты, а также низкому качеству социальных услуг, считают в ЮНИСЕФ.

Как заметила руководитель отдела социальной политики представительства ЮНИСЕФ Юлия Олейник, реформа системы социальной защиты должна быть приоритетной для обеспечения того, чтобы наиболее уязвимое население было защищено от рисков и потрясений.

По мнению участников семинара, создание национальной стратегии социальной защиты и единого органа, ответственного за сектор социальной защиты, могло бы совершенствовать данный сектор, также это усилило бы координацию между различными социальными программами и обеспечило доступ к социальным услугам для уязвимых групп населения.

Около 10% ВВП в Узбекистане выделяется на социальное обеспечение и платежи, что, по оценке ЮНИСЕФ, является хорошим показателем в соответствии с международной практикой. Около 60% государственного бюджета направлено на социальные расходы. Однако эффективность инвестиций в систему социальной защиты еще предстоит усовершенствовать, поскольку дети, лица с инвалидностью и те, кто в неформальном секторе, все еще недостаточно поддерживаются существующей системой.