XI съезд Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) 30 мая утвердил в качестве кандидата в президенты Узбекистана действующего главу государства Шавката Мирзиёева. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Как сообщает Telegram-канал «Источник», близкий к Администрации президента, действующий президент выступил с речью о пяти основных направлениях своей предвыборной программы.

Образование и здравоохранение

По его словам, планируется внедрить не менее 50 совместных образовательных программ и «систему двойных дипломов» в сотрудничестве с зарубежными университетами, входящими в топ-500 мирового рейтинга.

Кроме того, государство будет отправлять 500 талантливых молодых людей на обучение в самые престижные зарубежные вузы за счёт бюджета по таким направлениям, как биотехнологии, искусственный интеллект и другим высокотехнологичным сферам.

Шавкат Мирзиёев заявил, что для создания условий в сфере овладения иностранными языками в предстоящие 7 лет будут привлечены из-за рубежа учителя-носители языка во все школы республики. На эти цели планируется ежегодно выделять 200 миллиардов сумов.

В течение следующих семи лет на развитие науки и инноваций намечено направить 1 млрд долларов.

В 2023 году школу окончили 390 тысяч учащихся, а в 1 класс пойдут 700 тысяч детей. В ближайшие годы это число увеличится до 1 миллиона.

«Это, конечно, требует от нас мобилизации большего количества энергии и ресурсов. Поэтому мы будем запускать новые программы, чтобы поднять дошкольное и школьное образование на более высокий уровень. Во-первых, к 2030 году потребность в дошкольном образовании будет полностью покрыта и охват достигнет 100%. При этом затраты производственных предприятий на строительство детских садов будут полностью освобождены от налогов. Также на эти цели предоставят кредит сроком на 10 лет по ставке 7%. В результате к 2030 году будет построено дополнительно 2000 детских садов», — заявил он.

Расходы на детский сад для детей из малообеспеченных семей планируется покрывать за счёт государства. Эта льгота будет действует, даже если ребёнок будет посещать частный детский сад.

«Наши детские сады и школы будут полностью обеспечены фильтрованной питьевой водой. Хлебные изделия, обогащённые белком, витаминами и минералами, насыщенные молоком и йодом, будут обеспечены в дошкольных образовательных учреждениях. Для того, чтобы приучать наших детей к современным технологиям с раннего возраста, в каждом детском саду будет оборудован компьютерный класс», — озвучил Шавкат Мирзиёев.

В ближайшие 7 лет необходимо создать дополнительно 2,5 миллиона ученических мест в школах и коренным образом повысить качество образования. Для этого будет реализована программа «500 тысяч ученических мест в год».

По словам кандидата, главными приоритетами «Нового Узбекистана» будут знание, образование и воспитание. Обращаясь к молодёжи, он заявил, что будут созданы все условия и возможности для реализации их способностей и талантов.

Шавкат Мирзиёев отметил, что 6−7 лет назад «десятки тысяч пациентов стояли в очереди днями и месяцами, чтобы воспользоваться услугами гемодиализа и онкогематологии, тысячи детей с нарушением слуха, пороками сердца, генетическими заболеваниями не получили своевременной специальной медицинской помощи.

«Мы инициировали крупные реформы в области медицины. В результате ситуация коренным образом изменилась. Сейчас у нас достаточно современных больниц, квалифицированных специалистов и средств для лечения таких больных. Однако нам ещё предстоит проделать большую работу, чтобы наше население было довольно системой здравоохранения», — сказал он.

Кандидат пообещал, что средняя продолжительность жизни в Узбекистане возрастёт с нынешних 73 лет до 78 лет в будущем.

Для этого к 2030 году планируется снизить материнскую и детскую смертность, генетические заболевания среди детей не менее чем в 2 раза, преждевременную смертность при онкологических, сердечно-сосудистых, сахарных, респираторных и инфекционных заболеваниях — в 2,5 раза.

Медицинской помощью планируется охватить 120 тысяч онкобольных, 350 тысяч больных сахарным диабетом и 1,5 млн пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Мы наладим лечение гепатита С на 100% за счёт государства. Добьёмся резкого снижения заболеваемости туберкулёзом с нынешних 34 на 100 тысяч населения (в 2016 году было 43). При этом со следующего года населению будет бесплатно предоставляться гарантированный медицинский пакет, состоящий из лечения 10 наиболее распространённых заболеваний и 6 медицинских услуг», — заявил он.

Для спасения жизни онкобольных в стране впервые запустят трансплантацию стволовых клеток, расходы для лечения детей из малообеспеченных семей будет полностью покрываться государством, сказал действующий президент.

«В ближайшие годы мы продолжим бесплатно предоставлять 7 видов витаминов, йод и фолиевую кислоту беременным и женщинам детородного возраста. Ещё одно важное новшество — будет полностью цифровизирована система здравоохранения и внедрена система медицинского страхования», — заверил он.





По его словам, государство возьмёт на себя обязательство проводить ежегодно на бесплатной основе лечение 5000 детей с пороком сердца и 10 тысяч младенцев с высокой вероятностью потери зрения.

Годовой бюджет сферы медицины до 2030 года планируется удвоить — до 6 млрд долларов.

Социальное обеспечение

Доля средств, направляемых на социальное обеспечение в ВВП, была увеличена в 2,5 раза — с 0,9% в 2016 году до 2,2% в 2022 году.

«Однако социальная защита ограничивается раздачей денег. На самом деле задача этой системы должна заключаться в том, чтобы помочь людям выйти из сложной ситуации и занять своё место в обществе. Например, у нас 9 миллионов человек в 30 категориях, которые находятся в тяжёлом положении. Это инвалиды, одинокие пожилые люди, лишившиеся кормильца, женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Поэтому мы полностью пересмотрим сферу социальных услуг», — заявил он.

Кандидат сообщил, что для координации работы по реформированию социальной сферы, все социальные услуги, разбросанные в настоящее время в 6 министерствах, будут объединены. В частности, будет создано Национальное агентство социальной защиты. При этом не менее 10% сотрудников агентства будут набраны из числа лиц с ограниченными возможностями.

В каждой махалле планируется запустить деятельность профессиональных социальных работников, которые будут оказывать социальные услуги на адресной основе.

«На каждую семью, находящуюся в трудной жизненной ситуации или подверженную высокому риску падения, будет открываться отдельное „социальное дело“. В этих семьях будут оказываться такие социальные услуги, как улучшение условий, лечение, доставка лекарств, устройство детей в детский сад и школу, оказание материальной помощи. Семьям, попавшим в более сложную ситуацию, будет также оказана психологическая помощь. „Социальное дело“ будет закрываться только после того, как качество жизни таких семей действительно изменится к лучшему», — заверил кандидат от УзЛиДеП.

Экономика





Вторая цель кандидата — увеличение ВВП страны в два раза — до 160 млрд долларов к 2030 году. ВВП на душу населения планируется увеличить с нынешних 2200 до 4000 долларов. В результате Узбекистан должен войти в число «стран с доходом выше среднего». В первую очередь, намечено развивать промышленность, основанную на передовых технологиях. В этом случае производительность труда, как ожидается, увеличиться в 2 раза (сейчас на одного работника приходится продукция на 12,5 тысячи долларов).

Шавкат Мирзиёев сообщил, что к 2030 году будут запущены проекты четырёх престижных зарубежных компаний, а годовой объем производства автомобилей достигнет 1 млн единиц в год (сейчас 350 тысяч), в том числе 300 тысяч электромобилей.

С зарубежными партнёрами планируется запустить крупные проекты общей стоимостью 115 млрд долларов. В частности, в ближайшие годы намечено запустить «стратегические мегапроекты». В частности:

три медеобогатительные фабрики и новый медеплавильный завод в Алмалыке;

кластер по переработке меди;

крупные химико-полимерные кластеры в Навои, Кунграде и Каракуле;

предприятие по производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью из фосфоритного сырья в Ташкентской и Навоийской областях;

комплексы по производству железа в Тебинбулаке и Галляарале.

В результате до 2030 года производство меди должно увеличиться в 3,5 раза (500 тысяч тонн), золота — в 1,5 раза (155 тонн), серебра — в 3 раза (500 тонн), урана — в 3 раза. (10 тысяч тонн). Впервые в истории страны начнётся производство алюминия, лития, стали и графита.

Для поддержки производства продукции с высокой добавленной стоимостью, экспортной продукции будет создан Фонд развития промышленности на 1 млрд долларов.

В ближайшие годы также планируется создать специальные экспортные зоны с 50 престижными иностранными брендами, внедрить систему промышленной ипотеки, чтобы предоставить предпринимателям здание в виде «готового бизнеса, создать в каждом районе п две новые промышленные зоны с созданием не менее 1000 рабочих мест.

Экспорт IT-услуг планируется довести до 5 млрд долларов.

Планы в области автомобильного транспорта:

количество рейсов будет увеличено в 4 раза;

дополнительные высокоскоростные железные дороги появятся на маршрутах «Ташкент-Самарканд» и «Навои-Бухара»;

в железнодорожной сектор будет привлечён частный сектор, а качество услуг будет определяться на основе конкурентоспособных цен;

6 крупных аэропортов будут модернизированы, количество частных авиакомпаний будет увеличено до 10.

В предвыборной программе также предусмотрено строительство новых автомобильных дорог на основе государственно-частного партнёрства по маршрутам «Ташкент-Самарканд» и «Ташкент-Ферганская долина» до 2030 года.

К 2030 году от районных центров до каждого посёлка будет построено 5500 км цементно-бетонных дорог, они будут полностью охвачены общественным транспортом, заявил Шавкат Мирзиёев.

Кандидат пообещал, что с 2024 года жителям, купившим новое жилье, начнут возвращать половину НДС.

Банковский сектор





Шавкат Мирзиёев отметил, что до 2030 года годовой объем кредитования в банковско-финансовой системе будет увеличен с нынешних 18 млрд до 40 млрд долларов.

Ставки по кредитам для предпринимателей намечено снизить в среднем с 20% до 10−12%.

Для достижения этих целей объем банковских вкладов планируется увеличить почти в четыре раза — с 70 трлн сумов до 260 трлн сумов.

Кандидат пообещал ускорить приватизацию банков, в рамках этого процесса останутся только три государственных банка (Национальный банк, Xalq banki и «Агробанк»). Также планируется создать возможность для выхода на банковский рынок не менее 4-х крупных и престижных иностранных банков.

Шавкат Мирзиёев заявил о планах создать «все условия для расширения небанковских финансовых услуг», а также расширить размер фондового рынка до 10 млрд долларов.

Для создания негосударственной накопительной пенсионной системы намечено создать правовые основы.

Водные ресурсы и защита окружающей среды

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что третьей целью его предвыборной программы является экономия водных ресурсов и защита окружающей среды.

К 2030 году объекты, подающие воду на поля, будут переданы в управление фермерам и кластерам с целью перевода обрабатываемых площадей на полностью водосберегающие технологии.

В систему водоснабжения будет широко внедряться опыт таких стран, как Турция, Испания и Китай. Фермеры и дехкане, внедряющие водосберегающие технологии, получат большее поощрение, сказал Шавкат Мирзиёев.

Верховенство закона

Четвёртая цель кандидата — обеспечение верховенства закона, организация государственного управления, работающего на службе народа.

По словам Шавката Мирзиёева, государственные услуги будут полностью оцифрованы. Людям больше не придётся заполнять заявление или анкету, подавать паспорт или любой другой документ. Государственные органы будут получать необходимые документы из электронной системы.

Пункты электронных услуг планируется запустить в каждой махалле. Они должны превратиться в место, где все вопросы можно будет решить «в один приём».

Для повышения роли партий, демонстрации их силы и возможностей на практике планируется ввести смешанную, то есть мажоритарно-пропорциональная избирательную систему. Это означает, что граждане будут голосовать за конкретного кандидата на 75 из 150 мест в Законодательной палате, а на оставшиеся 75 мест — за политическую партию. «Газета.uz» подробно рассказывала о преимуществах и недостатках этой системы.

Для того чтобы местный кенгаш «стал подлинным голосом народа», полномочия хокима по руководству кенгашем отменяются. Теперь будет введена система, при которой хокимы будут подотчётны кенгашу и народу, заверил президент.

Махалля будет получать в своё распоряжение поступления от налогов на имущество и землю на 3 трлн сумов в год.

В следующем году средства, выделяемые на программу «Открытый бюджет», будут увеличены в три раза — до 24 трлн сумов.

Срок полномочий председателей махаллей будет увеличен с 3 до 5 лет.

На сегодняшний день полномочия по санкционированию 7 видов следственных действий переданы судам, и теперь их полномочия будет дополнительно расширены. Отныне выносить санкции по ограничению прав в ходе следствия будут отдельные судьи. «Только тогда будет законность в следствии и беспристрастность в суде», — считает кандидат.

Кроме того, планируется создать возможность примирения без возбуждения уголовного дела на основании заявления потерпевшего. Даже если есть примирение сторон по мелким преступлениям, возбуждаются уголовные дела, люди скитаются по следствиям и судам.

«Новый Узбекистан, безопасное и мирное государство»

Пятая цель — «Новый Узбекистан, безопасное и мирное государство». В данном направлении предлагается вывести на новый качественный уровень сотрудничество в Центральной Азии по разным направлениям, в том числе рациональному использованию водных ресурсов, развитию транспортных коридоров, оказанию поддержки соотечественникам за рубежом и принятию системных мер по созданию необходимых условий для их активного участия в развитии нашей страны.

В программе также выдвинуты такие инициативы, как обеспечение до 2030 года национальной армии самым современным вооружением и военной техникой в целях повышения мощи, обороноспособности и военного потенциала Вооружённых сил Узбекистана.

Согласно решению съезда, УзЛиДеП в соответствии с законодательством обратится в Центральную избирательную комиссию с просьбой о регистрации выдвинутого от партии кандидата в президенты Шавката Мирзиёева.