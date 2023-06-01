Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом назначил Мансурбека Полвонзоду Оллоёрова своим советником по вопросам социальной защиты — директором Национального агентства социальной защиты при президенте. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Мансурбек Оллоёров до этого работал заместителем руководителя Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа Администрации президента.

Предложение создать Национальное агентство социальной защиты Шавкат Мирзиёев озвучил 30 мая, выступая в качестве кандидата в президенты на съезде партии УзЛиДеП.

В своей речи он отметил, что для координации работы по реформированию социальной сферы социальные услуги, разделённые в настоящее время между шестью министерствами, будут объединены. Минимум 10% сотрудников нового агентства должны быть набраны из числа лиц с инвалидностью, добавил он.