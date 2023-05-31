Съезд демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») 31 мая принял решение не выдвигать своего кандидата в президенты и поддержала кандидата от партии УзЛиДеП — действующего главу государства Шавката Мирзиёева. Об этом сообщил глава партии Алишер Кадиров.

«Я считаю, что это решение является самым правильным решением с точки зрения интересов государства, народа и партии», — заявил лидер партии и кандидат в президенты на выборах 2021 года Алишер Кадиров.

О поддержке кандидата партии УзЛиДеП «Миллий тикланиш» объявила ещё 13 мая. Кадиров отметил, что «нынешние сложные времена требуют от нас объединения». «Нам необходимо крепко сплотиться вокруг действующего президента и найти наиболее эффективный способ обеспечить могущество нашей Родины и благополучие нашего народа», — сказал Алишер Кадиров.

Алишер Кадиров на съезде УзЛиДеП 30 мая. Фото: Манба / Telegram.

Днём ранее УзЛиДеП утвердила Шавката Мирзиёева кандидатом в президенты Узбекистана на предстоящих досрочных выборах главы государства. В предвыборной программе он рассказал о «мегапроектах» в промышленности, о создании Национального агентства соцзащиты, об увеличении выпуска авто до 1 млн и другом.

Во вторник Абдушукур Хамзаев был утверждён кандидатом в президенты от Экологической партии. В своей программе он предложил отказ от использования одноразовой пластиковой и полиэтиленовой тары, запрет на ввоз в страну электронных сигарет, запрет с 2030 года на продажу и импорт бензиновых авто и другое.

Партия «Адолат» 29 мая утвердила Робахон Махмудову в качестве своего кандидата в президенты. Её предвыборная программа предусматривает разработку программы «Социальное государство-2030», страхование сельскохозяйственных рисков, совершенствование дорожной инфраструктуры и другое.

Кандидат от партии НДПУ Улугбек Иноятов предложил введение налога на дорогое имущество, института суда присяжных и другое.