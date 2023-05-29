XIII съезд Народно-демократической партии Узбекистана 29 мая в Ташкенте принял решение утвердить в качестве кандидата в президенты своего лидера Улугбека Иноятова. Съезд также утвердил программу кандидата на предстоящие досрочные выборы главы государства, которые пройдут 9 июля.

Партия выдвинула Улугбека Иноятова кандидатом в президенты 12 мая. После этого партия подала в Центральную избирательную комиссию документы для участия на выборах и получила разрешение.

Основная цель программы кандидата — создание в Узбекистане демократического социального государства, отвечающего критериям социальной справедливости, социального равенства и народовластия, говорится в сообщении.

В программе выдвигается около 100 предложений и инициатив по развитию государства и общества, обеспечения равенства прав и возможностей, проведения сильной социальной политики.

В частности, планируется совершенствовать пенсионную систему, принять законы «О порядке определения минимальных потребительских расходов», «О многоквартирных домах и другой недвижимости», «Об участии в строительстве объектов с долей», «О государственной поддержке жилищного строительства», оцифровать медицинские услуги, увеличить количество часов по обучению иностранным языкам и информационным технологиям в школьных программах, внедрить «школьный налог», систему компенсации арендной платы для докторантов, повысить уровень жизни пенсионеров и усилить их социальную активность.





Кроме того, в программе предусматривается сохранение активной роли и участия государства в экономике для формирования социально ориентированной рыночной экономики «как основы устойчивого развития и социального благосостояния». Кандидат намерен предоставить местным инвесторам те же льготы, что и иностранным, ввести налог на дорогое имущество, ввести налогообложение лиц, которые занимаются коммерческой деятельностью или рекламой в интернете и соцсетях и другое.

Особое внимание в программе кандидата уделено судебной реформе как гарантии обеспечения верховенства закона, равноправия и прав человека. В частности, она предлагает проводить ежегодную ротацию председателей областных, районных (городских) судов, ввести институт суда присяжных, усилить работу отраслевых контрольных органов (инспекций) и роль общественного контроля и инспекции труда в реализации трудовых прав граждан.

В программе также акцентируется внимание на вопросе «конструктивной внешней политики, основанной на открытости и приоритете национальных интересов». В этом направлении выдвигаются такие предложения, как присоединение к международным документам в области прав человека, обеспечение открытости и прозрачности деятельности Агентства по вопросам внешней трудовой миграции и усиление общественного контроля.