Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» на пленуме 13 мая решила не выдвигать своего кандидата в президента и объявила о поддержке кандидата от партии УзЛиДеП — действующего главу государства Шавката Мирзиёева.

Как пишет УзА, участники пленума пришли к выводу, что необходимо поддержать кандидата в президенты Шавката Мирзиёева, «доказавшего свою преданность и патриотизм народу и родине», и Либерально-демократическую партию Узбекистана.

Блогер Нурбек Алимов опубликовал текст выступления лидера «Миллий тикланиш» Алишера Кадирова, который выступал в качестве кандидата в президенты на выборах главы государства в ноябре 2021 года.

«143 из 237 целей, поставленных партией в рамках программы на прошедших парламентских и президентских выборах, были реализованы в результате действий действующего президента Шавката Мирзиёева. Посоветовавшись со всем активистами нашей партии, хочу предложить поддержать кандидата действующего президента Шавката Миромоновича Мирзиёева на досрочных выборах президента совместно с УзЛиДеП», — заявил депутат.

По его словам, «нынешние сложные времена требуют от нас объединения». «Нам необходимо крепко сплотиться вокруг действующего президента и найти наиболее эффективный способ обеспечить могущество нашей родины и благополучие нашего народа», — сказал Алишер Кадиров.

Напомним, 12 мая политический совет Либерально-демократической партии Узбекистана («УзЛиДеП») на съезде одобрила Шавката Миромоновича Мирзиёева в качестве кандидата в президенты на досрочных выборах, запланированных на 9 июля.

Таким образом, имена кандидатов в президенты назвали все партии. Экологическая партия выдвигает своего лидера Абдушукура Хамзаева, Народно-демократическая партия — Улугбека Иноятова, Социал-демократическая партия «Адолат» — Робахон Махмудову.















