IV съезд Экологической партии Узбекистана 30 мая утвердил своего лидера Абдушукура Худойкуловича Хамзаева кандидатом в президенты на досрочных выборах главы государства, которые пройдут 9 июля.

Абдушукур Хамзаев родился 10 декабря 1973 года в Узунском районе Сурхандарьинской области. Он является доктором сельскохозяйственных наук, профессор.

«Как опытный политик и инициативный деятель Абдушукур Худойкулович за свою карьеру приобрёл большой опыт государственного и общественного управления, в социально-экономических сферах, проявил самоотверженность в области экологии и охраны окружающей среды, пользуется уважением членов партии и народа», — говорится в сообщении.

В его предвыборной программе предусмотрена разработка программы «Зелёный Узбекистан — 2030», направленная на отказ от использования пестицидов, внедрение программы «Зелёная виза», разработка «индекса перехода к зелёной экономике» отраслей и регионов, изменение приоритета грузоперевозок с большегрузных машин на железные дороги.





Кандидат также предложил развитие государственных стоматологических поликлиник в социальной сфере, усиление требования о создании не менее 30% зелёных насаждений при подготовке генеральных планов городов, усиление общественного контроля за градостроительной деятельностью, внедрение системы оценки воздействия на окружающую среду при принятии нормативных документов, отказ от использования одноразовой пластиковой и полиэтиленовой тары, а также поэтапный отказ и запрет на ввоз в страну электронных сигарет, запрет с 2030 года на продажу и импорт легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (бензиновых авто).

Абдушукур Хамзаев также предлагает меры по обеспечению законности и реформированию судебной системы. В частности, за счёт кодификации природоохранного законодательства планируется принять экологический, водный и лесной кодексы, новую редакцию закона «Об отходах» и программу «О повышении экологической культуры населения», развитие системы экологического страхования, повышение качества квалифицированной юридической помощи, совершенствование системы подготовки экологов-юристов.

Программа предусматривает также усиление мер по расширению открытости и прозрачности деятельности государственных органов, сокращение применения штрафов административными органами, расширение полномочий судов, установление регулирования безопасности дорожного движения только на основе закона и т. д.

Кандидат выдвинул предложения и в области государственного и общественного строительства. В частности, он намерен принять «Стратегию устойчивого экологического развития», направленную на определение приоритетов государственной экологической политики, и «Стратегию зелёной энергетики», направленной на определение перспектив развития возобновляемых источников энергии.

Приоритеты предвыборной программы направлены на реализацию прав населения на комфортную среду, создание достойных условий жизни для народа и будущих поколений, построение благополучного общества, отмечается в ней.