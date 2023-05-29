XI съезд Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») 29 мая в Ташкенте принял решение утвердить Робахон Махмудову, бывшего первого заместителя председателя Верховного суда, в качестве кандидата в президенты на предстоящие досрочные выборы главы Узбекистана, которые пройдут 9 июля.

Участники съезда отметили, что многолетний опыт кандидата в сфере юриспруденции «окажет положительное влияние на реализацию идей партии». Они также указали, что Робахон Махмудова за время своей судейской карьеры заслужила среди населения «репутацию справедливого судьи, своевременно и справедливо решающего проблемы граждан».

В своей предвыборной программе кандидат предложила социал-демократическую модель государства. В программе, в частности, подчёркивается, что человек, его права, свободы и законные интересы являются высшими ценностями государства и общества.

Она также продвигает «концепцию сильного социального государства, где доминируют принципы свободы, равных возможностей, справедливости, солидарности, социальной защиты и ответственности, где не допускается резкое расслоение общества, а также поставлена задача по включению в ряд развитых стран с высоким уровнем жизни».

Предвыборная программа Робахон Махмудовой состоит из 10 направлений: построение правового государства, установление социальной справедливости, обеспечение стабильного роста национальной экономики, обеспечение стабильного развития науки, инноваций и образования, укрепление здоровья населения, обеспечение устойчивого развития общества, усиление внимания к экологии и окружающей среде, усиление роли гражданского общества, женщин и семьи в обществе, построение высоконравственного общества, проведение мирной, справедливой и прогрессивной внешней политики.

Кандидат также планирует разработать программу «Социальное государство-2030» по социальной защите граждан и поддержке субъектов предпринимательства в этом направлении, а также принять закон «О гарантированном объёме медицинской помощи».

Она также предложила меры для развития сельского хозяйства. В частности, организовать производство на научной основе, обеспечить «взаимную гармонию науки и практики», реализовать в ближайшее время большой потенциал Узбекистана в аграрной сфере, расширить сферу государственной поддержки, а также внедрить механизмы страхования отрасли и совершенствование его правовой базы, в том числе принять закон «О страховании сельскохозяйственных рисков».

В предвыборной программе также предусматривается совершенствование дорожной инфраструктуры — «основы промышленного производства и народного хозяйства в целом», установление общественного контроля за качеством выполняемых работ в области дорожного строительства, широко использовать достижения научных исследований в этой области, и создать систему стимулирования ученых.

Робахон Махмудова предложила разработать «Концепцию обеспечения занятости населения в условиях цифровой экономики-2030». В своей программе она отмечает значение малых промышленных зон, экономических и промышленных кластеров в повышении промышленного потенциала страны и последовательном развитии регионов.

Кандидат также заявила о важности обеспечения прозрачности доходов и расходов государственного бюджета, в котором все процессы должны быть оцифрованы.

В понедельник Народно-демократическая партии Узбекистана утвердила своего лидера Улугбека Иноятова кандидатом в президенты Узбекистана и его программу.