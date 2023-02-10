Каждая из 584 махаллей Ташкента получит по 1 млрд сумов из средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ). Постановление об этом 9 февраля подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Средства, которые будут выделены в виде беспроцентного кредита в 584 млрд сумов хокимияту столицы, пойдут на развитие инфраструктуры, ремонт и благоустройство внутренних дорог, пешеходных дорожек, инженерно-коммуникационных объектов махаллей, пострадавших в период резкого снижения температуры воздуха в январе, говорится в документе.

Хокимият должен будет вернуть ФРРУ 200 млрд сумов за счёт дополнительных источников городского бюджета в четвёртом квартале текущего года, а оставшиеся 384 млрд сумов — в течение 2024 года в равных долях в каждом квартале.

О выделении махаллям столицы дополнительно по 1 млрд сумов бюджетных средств без уточнения источника финансирования 8 февраля сообщила пресс-служба президента.

В этом году на благоустройство социальной и производственной инфраструктуры в махаллях Ташкента будет выделено 1,4 трлн сумов (не считая указанной выше суммы).

Кроме того, 573 млрд сумов предусмотрено выделить на проекты в рамках «Инициативного бюджета», в котором жители сами предлагают проекты и голосуют за них.

Насколько эффективно используются деньги?

В постановлении говорится, что хокимияты районов Ташкента должны совместно с председателями махаллей обсудить и утвердить на заседании районных кенгашей перечни проектов по развитию инфраструктуры махаллей.

В апреле 2021 года президент Шавкат Мирзиёев поручил выделить каждой махалле Ташкента в среднем по 2 млрд сумов в зависимости от их состояния. Такое решение было принято после посещения главой государства махалли «Парвоз» в Яшнабадском районе, которую было указано принять за образец при благоустройстве других махаллей.

Вскоре город захлестнула волна благоустройства, которое горожане назвали «беспощадным». Вместе с обновлением внутренних дорог и установкой бордюров крупного размера рабочие, привлечённые хокимиятами районов, избавлялись от заборов и выкорчёвывали кусты в палисадниках, за которыми ухаживали жители многоэтажек. Огромные территории, в том числе детские площадки и парковки, были забетонированы.

Летом того же года депутат Законодательной палаты Нодир Абдувалиев отмечал, что жители Ташкента не просто так жалуются по поводу благоустройства махаллей. По его мнению, в некоторых случаях после строительных работ «места лишаются существовавшего до этого уюта». «Это говорит об отсутствии диалога между органами исполнительной власти», — говорил он.

В сентябре сам Шавкат Мирзиёев, будучи кандидатом в президенты, заявил, что «народные деньги» используются неэффективно, «много хищений». «Ставят огромные полуметровые бордюры… Зачем такие бордюры… Когда в махалле столько проблем, которые нужно решить, деньги тратятся на бордюры», — сказал он на одной из предвыборных встреч.

В октябре на другой встрече с избирателями Шавкат Мирзиёев сказал, что практика выделения махаллям по 2 млрд сумов в год продолжится, а объём выделяемых средств увеличится в пять раз — до 10 млрд сумов. Для этого при хокимияте столицы планировалось создать фонд развития махаллей.

В декабре прошлого года Шавкат Мирзиёев посещал Учтепинский район и остался крайне недоволен состоянием одной их махаллей. Он напомнил, что районам Ташкента был выделен штат из более 30 тысяч работников, а на улучшение условий в махаллях в 2022 году было выделено 12 трлн сумов. Шесть-семь заместителей хокимов района, четыре руководителя секторов, председатели махаллей и управляющие компании не выполняют такие простые задачи и не ведут диалог с жителями, заявил глава государства.