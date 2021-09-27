Президент Узбекистана и кандидат на этот пост на предстоящих выборах Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Намангане 27 сентября заявил о необходимости справедливого распределения бюджетных средств.

«Нам нужно организовать справедливое распределение народных денег, их целевое и адресное использование. Честно говоря, у нас всё ещё много хищений. Много коррупции», — заявил он (цитата по Telegram-каналу «Микрофон кўтарган аёл».

В качестве примера он привёл ситуацию с асфальтированием улиц в махаллях Ташкента.

«Сегодня я провёл в Ташкенте небольшое собрание. Я давал поручение по асфальтированию махаллей Ташкента. На улицах ставят огромные полуметровые бордюры. Зачем делать такие огромные бордюры, там что, машины будут гонки устраивать? Давайте сначала построим для людей дороги», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Ряды бордюров в одной из махаллей в центре Ташкента.

Весной президент, посещая одну из махаллей, дал поручение по благоустройству всех махаллей Ташкента (их более 500), выделив каждой, в зависимости от состояния, в среднем по 2 млрд сумов.

О том, с чем столкнулись жители, «Газета.uz» уже писала: разрушение ухоженных палисадников, превращение дворов в парковочные поля, бетонирование некогда зелёных лужаек и детских площадок, а также повсеместная — часто бессмысленная — установка высоких красно-серых бордюров. Во многих случаях работы ведутся без консультаций с жителями и с игнорированием их просьб направить деньги на более нужные вещи.

Сколько всего денег потрачено на установку бордюров в Ташкенте, а также будет ли проведена ревизия осуществлённых работ после заявления Шавката Мирзиёева, неизвестно. Установка высоких бордюров в столичных махаллях сейчас продолжается.

На встрече в Намангане Шавкат Мирзиёев предложил принять отдельную программу по «освобождению региона от коррупции» и превращению Наманганской области в «образец для всех».

Средства, сэкономленные за счёт прозрачного расходования бюджетных ассигнований, будут направляться на поддержку нуждающихся, в том числе тех, кто числится в «женских» и «молодёжных» тетрадях, говорится в сообщении.