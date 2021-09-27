Президент Узбекистана и кандидат на этот пост на предстоящих выборах Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Намангане 27 сентября заявил о необходимости справедливого распределения бюджетных средств.
«Нам нужно организовать справедливое распределение народных денег, их целевое и адресное использование. Честно говоря, у нас всё ещё много хищений. Много коррупции», — заявил он (цитата по Telegram-каналу «Микрофон кўтарган аёл».
В качестве примера он привёл ситуацию с асфальтированием улиц в махаллях Ташкента.
«Сегодня я провёл в Ташкенте небольшое собрание. Я давал поручение по асфальтированию махаллей Ташкента. На улицах ставят огромные полуметровые бордюры. Зачем делать такие огромные бордюры, там что, машины будут гонки устраивать? Давайте сначала построим для людей дороги», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Ряды бордюров в одной из махаллей в центре Ташкента.
Весной президент, посещая одну из махаллей, дал поручение по благоустройству всех махаллей Ташкента (их более 500), выделив каждой, в зависимости от состояния, в среднем по 2 млрд сумов.
О том, с чем столкнулись жители, «Газета.uz» уже писала: разрушение ухоженных палисадников, превращение дворов в парковочные поля, бетонирование некогда зелёных лужаек и детских площадок, а также повсеместная — часто бессмысленная — установка высоких красно-серых бордюров. Во многих случаях работы ведутся без консультаций с жителями и с игнорированием их просьб направить деньги на более нужные вещи.
Сколько всего денег потрачено на установку бордюров в Ташкенте, а также будет ли проведена ревизия осуществлённых работ после заявления Шавката Мирзиёева, неизвестно. Установка высоких бордюров в столичных махаллях сейчас продолжается.
На встрече в Намангане Шавкат Мирзиёев предложил принять отдельную программу по «освобождению региона от коррупции» и превращению Наманганской области в «образец для всех».
Средства, сэкономленные за счёт прозрачного расходования бюджетных ассигнований, будут направляться на поддержку нуждающихся, в том числе тех, кто числится в «женских» и «молодёжных» тетрадях, говорится в сообщении.
Alyoko
Мало того, что всё брошено у нас во дворах возле базара Авиасозлар, так ещё в детском парке здание махалли строят! А мы жители разве просили об этом?! У нас забирают последние свободные общественные территории! Кто будет людям оставлять парки для отдыха с детьми внутри кварталов? Всё либо машины занимают под стоянки либо строки! Ужас один!
Татьяна
Если бордюры маленькие, то за них будут заезжать машины. И это тоже проблема. У нас на массиве установили невысокие бодюры, аккуратнее смотрятся. Так машины уже паркуются, перезжая эти бордюры, прямо под окна квартир. Уже ни каких нервов не хватает им замечания делать. А в ответ эти водятлы хамят.
Jawara Shawn
Где то сделали хуже, где то лучше, во многих местах работа брошена и недоделана, вообщем пока бардак и когда закончится все это непонятно
Борзунов Алексей
Странно, а когда он был на Авиасозлар 1, всё понравилось. А бордюры такие же.
Нодир Курбанов
Начали облагораживать, в результате полный бардак, пыль в махаллях, все бордюры снесли, часть поставили, остальное поставили почти через полгода. Опять вроде начали работу, в результате всю пыль засыпали шебёнкой, теперь ходим хрустим уже месяц. Асфальт, наверное будут класть после первого снега.
Не дай бог, после критики Президента начнут всё переделывать. Уважаемый Президент, остановите, пожалуйста, этот беспредел.
Ti Fanni
Махалля “Богистон“ на Чиланзаре. Сделали новый тротуар, но въезд не перекрыли ничем и теперь на нем просто опасно ходить, потому что начали гонять машины. Вы если делаете то или вход перекрывайте или делайте узкий чтобы машина не проехала.
Dmitriy Basov
Точно, уродство какое-то..
P V
Бордюры реально огромные, через них переступить тяжело, не то что с коляской проехать. Езе в некоторых местах их не укрепили цементом, и если на них наступить, можно не хило так упасть ещё и сам бордюр опрокинулись ногу раздавит.